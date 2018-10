Il segreto anticipazioni | SAUL SI FA ARRESTARE per la morte di…

tvsoap

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Terribili novità in arrivo perOrtega (Ruben Bernal), protagonista della telenovela Il: il ragazzo deciderà infatti di costituirsi come unico colpevole per ladi Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di Julieta Uriarte (Claudia Galan). Ripercorriamo insieme i passaggi della trama… Lesegnalano che tutto avrà inizio quando Prudencio (Josè Milan), arrabbiato per via della convivenza tra il fratello e la moglie Julieta, deciderà di vendicarsi pur di non essere etichettato come lo zimbello dell’intera Puente Viejo: dato che non riterrà furbo inchiodare la consorte per adulterio, il minore degli Ortega farà sì che la guardia civile ritrovi il corpo di Ignacio, ucciso dae dalla Uriarte per legittima difesa. Julieta verrà immediatamente messa in prigione ma, grazie a una cauzione, otterrà gli arresti domiciliari e potrà ...