Il Segreto Anticipazioni 13 ottobre 2018

Il Segreto Anticipazioni dal 15 al 19 ottobre : Alfonso salva Nicolas dalla morte : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: il Generale prepara un piano per uccidere Nicolas, Alfonso ed Emilia lo salvano Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana Nicolas è in pericolo di vita, il Generale Peréz De Ayala vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Mediton, intanto, rivela questo piano ad Alfonso e Matias. A questo punto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 15 al 19 ottobre: Alfonso salva Nicolas ...

Anticipazioni Il Segreto : i genitori di Matias si nascondono nella villa di Francisca : La serie televisiva spagnola “Il Segreto” [VIDEO] che narra le avventure degli abitanti di Puente Viejo riesce sempre ad incollare davanti al piccolo schermo il pubblico. Nei prossimi episodi italiani che i telespettatori vedranno nel periodo autunnale i Castaneda non riusciranno a stare tranquilli sempre a causa del potente generale Perez De Ayala. In particolare Emilia e Alfonso dopo aver messo fine all’esistenza del responsabile delle loro ...

Il Segreto Anticipazioni : SAUL SI FA ARRESTARE per la morte di… : Terribili novità in arrivo per SAUL Ortega (Ruben Bernal), protagonista della telenovela Il segreto: il ragazzo deciderà infatti di costituirsi come unico colpevole per la morte di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di Julieta Uriarte (Claudia Galan). Ripercorriamo insieme i passaggi della trama… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Prudencio (Josè Milan), arrabbiato per via della convivenza tra il ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO aiuta EMILIA e ALFONSO a nascondersi : EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (FERNANDO Coronado), nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, decideranno di assassinare il perfido generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva). I coniugi, al termine di un’ingiusta detenzione per il tentato omicidio di Fe Perez (Marta Tomasa Worner), saranno letteralmente ossessionati al pensiero di porre fine all’esistenza del funzionario di Stato ed escogiteranno un piano per ...

Il Segreto Anticipazioni Americane : Julieta arrestata - dietro c'è lo zampino di Prudencio : Julieta e Saul finalmente tornano insieme, ma Prudencio non è disposto ad arrendersi e denuncia la Uriarte per l'omicidio di Ignacio.

Il Segreto Anticipazioni 11 ottobre 2018 : Nicolas affida sua figlia a Emilia e ad Alfonso mentre Julieta chiede a Prudencio di pazientare ancora. Presto vivranno come una vera coppia.

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un terribile ritorno – Fernando Mesia : Dopo la scomparsa inaspettata di Francisca Montenegro, assisteremo ad un altro altrettanto temuto ritorno. Chi arriverà a sconvolgere la vita della cittadina spagnola? Mentre Olmo, su incarico della madre, cura gli interessi di famiglia, Fernando Mesia si farà nuovamente vivo a Puente Viejo. Ecco tutte le anticipazioni spagnole della Soap Il Segreto. Francisca Montenegro scompare, Fernando Mesia torna a Puente Viejo Fernando Mesia già lo ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 ottobre : Prudencio impaziente - Julieta nei guai : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 10 ottobre: Julieta sta male, Prudencio allontana Saul mentre per Nicolas le cose si mettono davvero male, morirà?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:00:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 11 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di giovedì 11 ottobre 2018: Nicolas è in ansia per il suo destino e decide di affidare Juanita a Emilia e Alfonso, chiedendo loro di crescerla come se fosse una loro figlia… Carmelito sta male: il bambino non mangia, ha la febbre ed è tanto debole. Don Anselmo si reca da Irene e le offre il suo aiuto… Julieta chiede a Prudencio di avere pazienza e gli promette che quanto prima riusciranno a vivere il rapporto ...