IL PRINCIPE ABUSIVO | RAI 4 Streaming video del film con Christian de Sica oggi | 12

Il PRINCIPE ABUSIVO : trama - cast e curiosità del film di Alessandro Siani con Christian De Sica : Venerdì 12 ottobre in prima serata torna su Rai3 Alessandro Siani con la sua opera prima registica, il film Il principe abusivo, commedia del 2013 interpretata dal comico stesso e Christian De Sica. Il principe abusivo, il trailer Il principe abusivo, la trama Antonio, uno squattrinato cronico che lavora come cavia volontaria per i test di case farmaceutiche, si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarità, di ...