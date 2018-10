Il poker degli U2 con | poca | innocenza e molta esperienza

ilgiornale

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Sorprese e classici a Milano nel primo di quattro show del lungo tour «Experience + Innocence». Dopotutto ci sono due U2. Quelli che Bono porta nella polemica politica. E quelli che suonano rock come pochi altri. Per capirci, quando al Forum si sente la voce di Charlie Chaplin nel Grande dittatore e inizia lo show con The blackout, sul palco ci sono i secondi U2, compatti e frontali più del solito, capaci di un concerto con pochissime sbavature e, soprattutto, finalmente essenziale.E il pubblico, in fila già al mattino sotto la pioggia per la prima di queste quattro date consecutive al Forum (le altre stasera, 15 e 16) ha risposto come si deve: un boato dietro l'altro e via andare. Show impeccabile, c'è da dirlo, potente e spettacolare. «In Italia tanti anni fa da ragazzi abbiamo scoperto chi siamo realmente: qui ci sono la Scala, l'opera, le grandi melodie. Ora siamo tornati ora da uomini per ritrovare un po' la nostra», dice Bono prima di iniziare Zoo Station. Questo giro di concerti europei si intitola «Experience + Innocence Tour» perché raccoglie molti brani dei loro due ultimi dischi (Songs of Innocence e Songs of experience, appunto) più quelli che non si possono proprio tralasciare come Sunday bloody sunday, che è sempre una festa, e quelli che era il caso di mettere in pausa: «Abbiamo appena fatto un tour per i trent'anni di The Joshua Tree e ora ci concentriamo su altri brani» ha detto più volte Bono che dal vivo è entrato nella fase della «rockstar consapevole»