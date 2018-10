Il Papa accetta le dimissioni dell’arcivescovo di Washington | La tua rinuncia è

Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl - accusato di aver insabbiato casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica : Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo di Washington DC, Donald Wuerl , da mesi criticato per come aveva gestito casi di abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica quando era arcivescovo di Pittsburgh. Lo scorso agosto la Corte Suprema della Pennsylvania The post Il Papa ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo Wuerl , accusato di aver insabbiato casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica appeared ...

Pedofilia - Papa accetta dimissioni Wuerl : 13.40 Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell'arcivescovo di Washington, cardinale Donald W.Wuerl. Nelle indagini sugli abusi sessuali su minori in Pennsylvania, Wuerl era stato accusato di aver coperto diversi preti pedofili quando era vescovo di Pittsburgh. Nel 2006 aveva preso a Washington il posto del cardinal McCarrick, anch'egli coinvolto in uno scandalo per rapporti omosessuali con seminaristi, e al quale Papa Francesco ha ...