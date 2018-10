Il padre lo uccide a botte e non chiama soccorsi | nel corpo del bimbo di 2 anni c’era

Taranto - il padre che ha cercato di uccidere i figli : “Fatemi vedere i miei bambini” : Si è presentato in lacrime all'interrogatorio di garanzia nel carcere di Taranto l’uomo di 49 anni che domenica scorsa ha accoltellato il figlio 14enne e scaraventato giù dal terzo piano la figlia di sei anni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha implorato il gip di fargli vedere i due figli.Continua a leggere

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia uccide Perez De Ayala - padre dell'assassino di Mariana : Dopo le violenze subite da parte del crudele generale Perez De Ayala, Emilia, con l'aiuto di Tiburcio, diventa un'esperta lanciatrice di coltelli, e si libera del nemico.

Mantova - uccide il padre sotto gli occhi di madre e nonni : arrestato 37enne : Prima gli ha sferrato diverse coltellate all’addome e, poi, l’ha colpito ripetutamente in testa con una pesante statuetta. Così Nicola Vignali, 37enne di Mantova, ieri sera ha ucciso il padre Paolo, imprenditore edile di 62 anni, nel suo appartamento nella centralissima piazza Virgiliana a Mantova, al culmine di una lite trasformatasi in tragedia familiare. E l’ha fatto davanti agli occhi terrorizzati della madre e dei nonni ...

Litiga con il padre e lo uccide sotto gli occhi della mamma : arrestato - è in stato confusionale : Ha ucciso il padre nella notte, ma è finito subito in manette. Un uomo di 37 anni, Paolo Vignali, è finito in manette questa mattina a Verona dopo aver tolto la vita al padre Nicola Vignali , di 62 ...

Germania - migrante uccide un ragazzo tedesco - il padre : 'Procura ha insabbiato tutto' : In Germania nel settembre 2017 un ragazzo tedesco è deceduto in to alle percosse sferrate da un richiedente asilo siriano. Karsten Hempel, il padre del ragazzo, ha rilasciato in questi giorni un'intervista al quotidiano Il Giornale affermando che la Procura tedesca ha insabbiato il caso. La storia della morte del suo unico figlio ora, grazie all'intervista rilasciata al quotidiano italiano, è arrivata anche nel nostro Paese. Germania, ragazzo ...

REBIBBIA - DETENUTA UCCIDE I FIGLI : “ORA SONO LIBERI”/ Rintracciato il padre nigeriano : mistero e tragedia : REBIBBIA, mamma DETENUTA UCCIDE la FIGLIa gettandola giù dalle scale: morto anche il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:40:00 GMT)

