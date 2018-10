Il Milan chiude il bilancio 2017-2018 in rosso di 126 milioni

Borsa : Milano chiude pesante - -1 - 84% - : ANSA, - Milano, 11 OTT - Piazza Affari chiude la seduta pesante con il Ftse Mib che cede l'1,84% a 19.356 punti, in linea con gli altri listini europei che risentono dell'andamento negativo di Wall ...

Wall Street manda ko le Borse europee - Milano chiude a -1 - 71% : Milano, 10 ott., askanews, - Chiusura in deciso ribasso per Piazza Affari, trascinata dal tonfo di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib, al termine di una seduta altalenante, ha perso l'1,71% ...

ANSA, - Milano, 10 OTT - L'indice Ftse Mib della Borsa di Milano chiude in netto calo, -1,71%, sotto la soglia del 20.000 punti, a 19.719. 10 ottobre 2018

Milan - chi è Lucas Paquetà? Il nuovo ‘colpo alla Kaka’ che Leonardo è pronto a chiudere : Dal Brasile ne sono sicuri: il Milan ha le mani su Lucas Paquetà! Scopriamo chi è il nuovo talento brasiliano che ha stregato Leonardo Nonostante alla sessione di mercato invernale manchi ancora qualche mese, il Milan sembra volersi muovere con largo anticipo per battere la concorrenza. Secondo ‘GloboEsporte’, i rossoneri avrebbero virtualmente chiuso l’affare che a gennaio porterebbe a Milano Lucas Paquetà, battendo la ...

Milano chiude positiva - spread sotto 300 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo e Milano prova a rialzare la testa dopo le ultime sedute sotto pressione. L'indice Ftse Mib, dopo una seduta volatile, registra un rialzo dell'1,06%, lo spread dopo ...

Lo spread chiude a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Borsa : Milano chiude in calo - -2 - 4% - : ANSA, - Milano, 8 OTT - Chiusura pesante per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def. Il Ftse Mib ha terminato le ...

Borse - Milano chiude in calo : tensioni con Bruxelles per il Def : Il Ftse Mib chiude la prima seduta della settimana in perdita del 2,4%: pesa ancora sull'andamento dei mercati la 'frizione'...

Milan Games Week chiude con 162.000 presenze : Novità assoluta di questa edizione un intero padiglione dedicato al videogioco competitivo animato dalle due spettacolari arene di ESL e PG Esports , oltre al palco centrale con ospiti dal mondo ...

Rimini Volley Cup – La Powervolley Revivre Axopower Milano chiude al secondo posto : Milano chiude al secondo posto la Rimini Volley Cup. Si chiude il torneo in Riviera per la formazione di Giani, sconfitta 3-1 da Padova chiude al secondo posto la Rimini Volley Cup la Revivre Axopower Milano che, nella finale del torneo, si arrende in quattro set alla Kioene Padova (25-22, 17-25, 14-25, 18-25). Partita atipica dei ragazzi di Andrea Giani, capaci di giocare un primo set ricco di concretezza e ritmo, salvo poi faticare nei ...

Borsa - Milano chiude in calo -1 - 30% - spread Btp-Bund a 284 punti : Roma, 5 ott., askanews, - Finale di seduta in ribasso a Piazza Affari, con una dinamica che nel pomeriggio si è appesantita in tutta Europa. L'indice Ftse-Mib ha segnato un meno 1,30 per cento, mentre ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 30% : ANSA, - Milano, 5 OTT - Piazza Affari chiude in forte calo. Il Ftse Mib cede l'1,30% a 20.345 punti.

Borsa : Milano - -1 - 3% - chiude male settimana con St ko - -4 - 9% - e querelle Salvini-Ue : Milano , -1,3%, e' stata la peggiore, all'indomani dell'invio alle Camere del Documento di Economia e Finanza sulla manovra finanziaria e mentre continua lo scontro a distanza tra il vicepremier ...