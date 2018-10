Il merchandise del BlizzCon 2018 svela lo sconosciuto Diablo | Reign of Terror

eurogamer

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Mancano solo poche settimane all'apertura del, l'annuale convention organizzata da Blizzard che si terrà come da tradizione all'Anaheim Convention Center di Anaheim, in California, venerdì 2 e sabato 3 novembre.In queste occasioni Blizzard produce numerose linee di merchandising esclusivo che possono essere acquistate dai partecipanti, e i prodotti delsono recentemente comparsi in una nuova sezione dello store online della compagnia. Alcuni fan più attenti di altri si sono però resi conto che alcuni pezzi, come un poster e delle magliette, facevano riferimento a un misteriosoof, di cui fino a questo momento non si era mai sentito parlare.Come riferisce Gamereactor,ofpotrebbe essere una semplice espansione o qualcosa di diverso, ma anche una vera e propria nuova installazione del franchise, annunciata magari durante lo ...