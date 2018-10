Il marito di Eva Henger trascina in tribunale Miriana Trevisan

Miriana Trevisan : accusò il marito di Eva Henger di molestie - ecco com’è andata a finire : Finale con sorpresa, decisamente non gradita, per il #MeToo all’italiana firmato da Miriana Trevisan. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ed ex volto di “Non è la Rai” finirà a processo con l’accusa di diffamazione. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 12 marzo. Poco meno di un anno la Trevisan lanciò accuse di molestie nel mondo dello spettacolo facendo il nome del produttore ...

Uccide il marito che aveva tentato di violentare la figlia : scarcerata dopo un mese : Soledad Magdalena, una donna di Berazategui, in Argentina, all’inizio di settembre ha ucciso il marito Cristian Senra. "Era ossessionato da mia figlia e diceva che era la causa della fine del nostro matrimonio. Ho solo cercato di difenderla" ha spiegato la 37enne che dopo poco più di un mese ha potuto riabbracciare i tre figli.Continua a leggere

Cadavere di donna in un canale - il marito aveva lanciato l'appello su Fb : Roma, 8 ott., askanews, - Tra le ipotesi di indagine c'è l'omicidio: la donna di 39 anni trovata senza vita in un canale a Fiumicino aveva una evidente ferita alla testa. Nessuna ipotesi è comunque ...

Maria Tonina Momilia - donna di 39 anni trovata morta in un fosso a Fiumicino : il marito aveva denunciato la scomparsa : La denuncia della scomparsa era stata fatta domenica 7 ottobre dal marito, oggi il suo copro è stato trovato senza vita in un fosso a Fiumicino. Di Maria Tonina Momilia, 39 anni e madre di due figli, non si avevano notizie da più di 24 ore. L’ipotesi è di omicidio: dalle prime rivelazioni fatte sul cadavere è stata individuata una ferita all’altezza della nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire gli ultimi ...

Fiumicino - trovato il cadavere di Maria Ferite sul viso Il marito aveva scritto su Fb : 'Aiutatemi' : di Mirko Polisano E' di Maria Tanina Momilia il cadavere trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza: sul volto, secondo quanto si apprende, sono state trovate Ferite e al momento ...

Fiumicino - trovato il cadavere di Maria Il marito aveva scritto su Fb : 'Aiutatemi' : di Mirko Polisano E' di Maria Tanina Momilia il cadavere trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. La donna era scomparsa da ieri. Il marito Daniele Scarpati aveva scritto su ...

Zeinab - sposa bambina che aveva ucciso il marito - è stata giustiziata : Amnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineZeinab ...

Iran - Zeinab Sekaanvand impiccata a 24 anni : sposa-bambina - aveva ucciso il marito dopo abusi e violenze : La 24enne curda Iraniana Zeinab Sekaanvand è stata impiccata la mattina del 2 ottobre nel carcere di Urmia, nel nord-ovest dell’Iran. La donna era stata condannata a morte per aver ucciso il marito, Hossein Sarmadi, a cui era stata data in sposa quando aveva 15 anni. La ragazza aveva denunciato abusi fisici e psicologici rimanendo inascoltata, al punto che, dopo due anni, aveva deciso di farsi giustizia da sola. Fino all’ultima udienza, ...

“La sua virilità…”. Ma come?! Luisa Ranieri - confessioni hot su Luca Zingaretti. Non aveva mai parlato del marito in questi termini : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una delle coppie dello spettacolo italiano che piace tanto all’azienda di viale Mazzini, ovvero la Rai. Lei, infatti, ha appena sbancato con la fiction “La vita promessa” capace di battere per due settimane consecutive il Grande Fratello Vip e convincere talmente tanto che in azienda si sta pensando alla produzione della seconda stagione della nuova fiction. Luca Zingaretti, marito di Luisa ...

Brian Perri - chi è il marito di Elisabetta Canalis e papà di Skyler Eva / Chirurgo a Los Angeles : Brian Perri è il marito di Elisabetta Canalis. Nato a Los Angeles nel 1976, è oggi un Chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva,oltre a occuparsi di ricerca e sviluppo di...(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:30:00 GMT)

Finge di essere incinta per 9 mesi : non voleva essere lasciata dal marito (che non sospettava niente) : La 37enne colombiana avrebbe usato un cuscino (riempito poi di stracci per dimostrare che il piccolo cresceva nel suo grembo) per ingannare il marito e ha stampato un'ecografia presa da internet. Il giorno in cui il bimbo avrebbe dovuto nascere ha poi inscenato un rapimento. Ma è stata scoperta.Continua a leggere

Lady Immobile aveva previsto la doppietta del marito [FOTO] : 1/14 Foto Instagram ...

Potenza - era la poetessa dei bambini : è stata uccisa dal marito geloso che voleva lasciare : Era conosciuta come la 'poetessa dei bambini' per i suoi delicati libri per l'infanzia. Purtroppo il finale della sua storia è drammaticamente identico a quello della vita di tante altre donne: Angela Ferrara è stata uccisa a 31 anni dall'uomo che diceva di amarla. A Cersosimo, piccolo paese in provincia di Potenza dove viveva, suo marito Vincenzo Valicenti, 41 anni, guardia giurata, sabato ha impugnato la sua pistola d'ordinanza e l'ha freddata ...

Potenza - era la poetessa dei bambini : è stata uccisa dal marito geloso che voleva lasciare : Era conosciuta come la 'poetessa dei bambini' per i suoi delicati libri per l'infanzia. Purtroppo il finale della sua storia è drammaticamente identico a quello della vita di tante altre donne: Angela Ferrara è stata uccisa a 31 anni dall'uomo che diceva di amarla. A Cersosimo, piccolo paese in provincia di Potenza dove viveva, suo marito Vincenzo Valicenti, 41 anni, guardia giurata, sabato ha impugnato la sua pistola d'ordinanza e l'ha freddata ...