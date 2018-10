Il governo di Macron è immobilizzato e sconvolto dalle liti

Continua a sgretolarsi il governo francese : lascia anche Gerard Collomb - fedelissimo di Macron : "Quello che è accaduto nelle ultime 48 ore non ha niente a che vedere con una crisi politica": dalle parole di Emmanuel Macron, riportate dal suo portavoce dopo il Consiglio dei ministri, traspare tutto l'imbarazzo dell'Eliseo e di una presidenza che sembrava onnipotente e in poche settimane si ritrova a brandelli.Gerard Collomb, il socialista "saggio", sindaco di Lione per 17 anni, tutore e guida dell'avventura di Macron fin dai primi ...

Libia - due linee nel governo. Moavero : dialogo anche con Macron. Salvini : c'è lui dietro agli scontri : Due punti di vista diversi di politica estera, all'interno del governo giallo verde, nei confronti della Francia, e in particolare sul tipo di rapporto - e di approccio - che Roma e Parigi dovrebbero avere davanti a una Libia ...

I dietrofront del governo e i problemi di Macron. Di cosa parlare stasera a cena : Salta il discutibile decreto sui vaccini, quello dell'obbligo flessibile, il governo rinuncia alla guerra dei pagamenti all'Europa (anzi paga rata in anticipo), viene accantonata ogni idea di sforamento del deficit secondo vecchi criteri di Maastricht, si propone obiettivo di deficit vicino alle asp

Il rimpasto di governo di Macron : Parigi. Fino a questa mattina, si rincorrevano le voci di un rimpasto “più importante del previsto”, con Gérard Collomb, ministro dell’Interno, pronto a fare le valigie per tornare a Lione, dove è stato sindaco per sedici anni. Ma alla fine, forse per non creare ulteriori turbolenze in una rentrée g

Francia - rimpasto di governo : Macron perde pezzi/ Ultime notizie - crollo nei sondaggi : peggio pure di Hollande : Francia, rimpasto governo Emmanuelle Macron: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Francia - rimpasto governo : all’Ambiente l’ex verde de Rougy e allo Sport ex nuotatrice. Sondaggi - Macron perde 10 punti : rimpasto nel governo francese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato ministro per la Transizione Ecologica al posto del noto ambientalista Nicolas Hulot, che si è dimesso nei giorni scorsi in segno di polemica. Cambio anche nel dicastero dello Sport: l’ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu ha preso il posto della dimissionaria Laura Flessel. Il cambio è stato annunciato con un ...

TRIPOLI - VERTICE governo SU GUERRA IN LIBIA/ Ultime notizie - Conte vs Macron : le critiche di Minniti : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Emmanuel Macron crolla nei sondaggi e perde un altro ministro. Atteso il rimpasto di governo : Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron. Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop, solo il 31% dei francesi si dice soddisfatto per l'azione del presidente, un crollo di popolarità di oltre dieci punti rispetto all'ultimo sondaggio dello stesso istituto. Il risultato di Macron è peggiore di quello dell'ex presidente Francois Hollande nello stesso periodo del precedente quinquennato (32%).Dopo oltre un anno di ...

Senaldi - Libero - : 'Macron contro il governo italiano - giusto rivolgergli un pernacchio' : Il Direttore di Libero Pietro Senaldi commenta la prima pagina del suo giornale che rivolge un pernacchio al presidente francese Macron che ha attaccato duramente il Ministro Salvini e il governo ...

Francia - Ministro Ambiente si dimette/ Nicolas Hulot : ecologia no priorità governo - Macron mi ha lasciato solo : Francia, Ministro dell'Ambiente Nicolas Hulot si è dimesso: il n.3 del Governo accusa, "ecologia non era una priorità dell'esecutivo. Macron mi ha lasciato solo"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:19:00 GMT)

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere