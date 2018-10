Il futuro dell' aeroporto di Comiso

Il Governo Savona. Si intesta il Def - da vero ministro dell'Economia : "Il futuro andrà meglio - dormo sereno" : "Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo che invito a esprimere il parere sulla risoluzione". Aula di Montecitorio, ore 18.22: la lunga seduta dedicata all'approvazione della risoluzione alla Nota di aggiornamento al Def giunge al termine. La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, recita la formula di rito che introduce l'intervento del Governo. È il momento che tradizionalmente spetta al ministro ...

Opel - nel futuro ci sono Suv e modelli con la spina. Addio a Adam - Karl e Cascada : E saranno proprio gli sport utility il cavallo di battaglia della marca tedesca: entro il 2021 la loro quota dovrebbe rappresentare ben il 40% della produzione Opel , oggi siamo al 25%,. Fra veicoli ...

Il voto di Midterm sarà deciso dalle donne. Il futuro della politica globale è femminile : Fenomeni come #MeToo e #TimesUp le porteranno a conquistare posti di potere nel governo e negli affari?

Il futuro del trasporto pubblico e dello sharing è elettrico : Per intervenire sulla qualità dell'aria delle aree metropolitane italiane non basta il blocco ai veicoli più inquinanti. Serve potenziare il trasporto pubblico e lo sharing a basse emissioni Dal 1° ...

Il futuro calcistico di Bolt dipende dal test di venerdì in Australia : “il club deciderà cosa fare della mia carriera nel calcio” : Bolt in campo venerdì in Australia: il test che potrebbe determinare il futuro calcistico del campione giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, giocherà una partita di test in Australia venerdì che potrebbe determinare il suo futuro nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners. Il 32enne velocista giamaicano è in prova per il club di A-League da agosto. Bolt ha debuttato contro una squadra dilettante nello ...

Condò : 'Milan - sei il futuro della Nazionale. Apprezzo Laxalt' : MILAN NEWS Il noto giornalista Paolo Condò , ha parlato a Sky Sport 24 del Milan, esprimendo il proprio parere sui tanti giovani in rosa e sui nuovi acquisti arrivati questa estate grazie al grande lavoro di Leonardo seppur in pochissimo tempo. In primis ha ...

Buffon : 'In Real-Juve dello scorso anno emozioni mai vissute prima. Sul mio futuro e sull'idea del ritiro' : Ma se devo indicarne una sola, anche se in maniera un po' scontata, dico la finale della Coppa del Mondo'. Quale era il tuo idolo? 'In molti sanno che da bambino mi innamorai del ruolo del portiere ...

Wall Street in calo : primi timori sul futuro dell'economia : Per la seduta odierna si prevede un avvio in calo per la piazza azionaria americana, dove ieri è riuscito a strappare il segno più solo il Dow Jones. Le vendite dovrebbero interessare tutti gli indici ...

Crescere nell'era digitale. L'uso delle nuove tecnologie nell'infanzia - nell'età scolare e adulta : quale futuro? : ... l'alfabetizzazione digitale di adulti e bambini; le nuove tecniche didattiche; le patologie digitali, fino ai comportamenti di dipendenza e compulsività; il mondo virtuale dei videogiochi; i social ...

L'appello di Renzo Rosso al governo : "Il futuro dell'Italia dipende dalle imprese" : “Possiamo fare molte cose insieme. Noi non vogliamo sostituirci alle istituzioni, noi vogliamo unirci a loro”. È questo il senso dell’appello lanciato da Renzo Rosso, presidente della holding della moda Otb, durante l'Assemblea di Confindustria Vicenza lo scorso 29 settembre. Parole che sono anzitut

Cultura 2030 - a Montecitorio due giorni di presentazione dello studio sul futuro del prossimo decennio : Uno studio sull’evoluzione della Cultura nel prossimo decennio. I risultati di Cultura 2030, la ricerca previsionale affidata a un team di 11 esperti guidato dal sociologo Domenico De Masi, saranno presentati martedì 9 e mercoledì 10 ottobre a Montecitorio, nella Nuova auletta dei gruppi parlamentari. All’interno di quattro panel, ciascuno dedicato a un preciso ambito Culturale (umanistico, sociale, scientifico e virtuale) ...

"Il futuro del Brasile nelle mani delle donne. Lula martire di una democrazia sequestrata" : Imparare dal Brasile. Dalla resistenza popolare messa in atto da una destra "trumpista" che vuole azzerare le conquiste sociali attuate da una sinistra che vede il suo leader più autorevole, l'ex presidente Lula, rinchiuso in carcere con una condanna a 12 anni dopo un processo-farsa. Imparare dallo straordinario movimento di donne che, sabato scorso, a riempito le piazze delle più importanti città del Brasile, per dire "No" ...