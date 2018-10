Il furto della Natività di Caravaggio e la mafia | un incontro vaticano

Gli arresti della polizia a Marsala : furto aggravato - evasione dai domiciliari : Un arresto per furto aggravato, un altro per evasione dagli arresti domiciliari. Sono questi i principali provvedimenti della polizia a Marsala, da parte degli uomini del commissariato di Via Verdi. ...

Rimini - senzatetto denunciato per furto perché rovistava in un bidone della spazzatura : Un uomo di 48 anni è stato denunciato per furto da una donna che l'ha sorpreso a "rovistare" nella spazzatura, alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarlo a sopravvivere.Continua a leggere

Dal furto della "Natività" nasce la commedia del potere e della mafia : Quando la realtà supera la fantasia. Nel 1969 a Palermo nell'oratorio di San Lorenzo i ladri rubarono la Natività del Caravaggio scappando su un'Ape. Ad oggi il dipinto, di valore inestimabile, non è ...

furto in casa - incastrati grazie a nuovo programma della Scientifica - : Due uomini arrestati a Brescia perché ritenuti responsabili di un Furto in appartamento il 17 luglio. Sono stati identificati grazia al S.A.R.I., programma della polizia che ha permesso di confrontare ...

furto in casa dei genitori di Salvini - presa "banda della colla". FOTO : Furto in casa dei genitori di Salvini, presa "banda della colla". FOTO Fermate cinque persone di origini georgiane per furti in appartamenti a Milano. Con la colla controllavano se le porte venivano aperte o meno, e capivano se i proprietari erano in vacanza. La polizia ha pubblicato le immagini delle refurtive. LA ...