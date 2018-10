Il fuggitivo | trama cast e curiosità del film con Harrison Ford

tvzap.kataweb

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Domenica 14 ottobre alle 21.30 su Retequattro va in onda un thriller (tratto da una storia vera) che ha fatto furore negli anni ’90: Il, interpretato da unin forma smagliante e un Tommy Lee Jones da Oscar (come miglior attore non protagonista). IlAl rientro a casa, dopo un’operazione di emergenza, il chirurgo Richard Kimble, trova la moglie ferita a morte. Comincia l’incubo che rovinerà la sua vita, sarà infatti accusato dell’omicidio, nonostante fin dall’inizio si proclami innocente, e condannato alla pena capitale, ma durante il trasporto al penitenziario, riconquisterà la libertà e inizierà la sua fuga, inseguito da un implacabile agente federale (Tommy Lee Jones). Il, trailer IlLa regia è di di Andrew Davis, e neloltre ae Tommy Lee Jones troviamo Sela ...