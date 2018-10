Il fronte Tsipras e oltre marcia diviso alle elezioni europee

Renzi : “fronte da Macron a Tsipras unito alle europee”. E sulla Rai : “Foa è di parte” : “Macron, i Verdi, i liberali e Tsipras devono andare insieme? Assolutamente sì“. Matteo Renzi torna a Porta a Porta e lancia l’appello per un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019. E indica il candidato: “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente”, dice a Bruno Vespa, nella puntata che andrà in onda stasera su Raiuno. E di Europa Renzi parla anche ...