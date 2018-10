Il fondatore di Forza Salvini sospeso da Forza Italia | “Comportamento inaccettabile”

fanpage

: La professoressa Hill ha incontrato alcuni manager a Roma. Ispirandosi a Ed Catmull, fondatore di Pixar, afferma ch… - recround : La professoressa Hill ha incontrato alcuni manager a Roma. Ispirandosi a Ed Catmull, fondatore di Pixar, afferma ch… - infoitinterno : Nasce la corrente 'Forza Salvini'. E Forza Italia sospende dal partito il fondatore - Alessandro_Flaj : 'Nasce la corrente 'Forza Salvini'. E Forza Italia sospende dal partito il fondatore' -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Dopo la conferenza stampa organizzata per la presentazione della corrente fondata a sostegno del vicepremier leghista Matteoha fatto sapere di non aver gradito l'iniziativa del forzista calabrese Spizzirri e ha provveduto a sospenderlo in via immediata procedendo inoltre a deferirlo al collegio dei probiviri.