Il direttore della Mercedes porta la moglie in pista | ma lei non gradisce le sue ' follie'

Coro della Cappella Sistina - il Papa licenzia il direttore dopo l’indagine per riciclaggio - truffa e peculato : Papa Francesco ha licenzia to il direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina , monsignor Massimo Palombella. Bergoglio ha deciso che il 14 ottobre 2018 il salesiano dirigerà per l’ultima volta il Coro in occasione della messa delle canonizzazioni che si celebrerà in piazza San Pietro, durante la quale saranno proclamati santi anche Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero. Una decisione frutto di una contrattazione durata alcune settimane. ...

Atletica - il presidente Giomi presenta Antonio La Torre : nominato nuovo direttore tecnico della Fidal : Il presidente della Fidal ha presenta to la nuova struttura federale, soffermandosi sul nuovo direttore tecnico Antonio La Torre Si apre nel ricordo del grande Franco Sar, venuto a mancare proprio ieri, la presenta zione della nuova struttura tecnica federale presso la Sala Consolini della sede Fidal a Roma. “Un ricordo doveroso e molto sentito di un gentiluomo vero come Franco Sar che ci ha appena lasciato. Una persona che ha ...

Brutale aggressione al direttore della 'SportCity' : BOLZANO . Massimo Moretti, direttore della cooperativa Sport City, che gestisce l'impianto polifunzionale di via Maso della Pieve, e personaggio conosciutissimo in città, può tutto sommato ...

Vaticano - schiaffo del Papa al direttore del Coro della Sistina : “Più che dimetterti - ora devi trovarti un buon avvocato” : “Più che dimetterti , ora devi trovarti un buon avvocato” . Così Papa Francesco ha replicato al direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina , monsignor Massimo Palombella, quando, qualche giorno fa, è andato da Bergoglio con la lettera di dimissioni in mano. Era stato il Papa stesso, infatti, come confermato ufficialmente dal Vaticano , ad autorizzare “un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi” del Coro più antico del mondo. ...

Mogol nuovo direttore della Siae : 'Siamo in guerra : si sta attentando al diritto d'autore' : 'Siamo in guerra : si sta attentando al diritto d'autore. Responsabili sono le multinazionali piene di miliardi. Ma spero tanto che vinceremo: loro hanno i miliardi e fanno attività di lobbying, noi ...

X Factor 12 - Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico : «Tommassini? Troppo anni '90». Ecco le novità della nuova edizione : Lui ha fatto la storia della tv, come nessuno ha portato un mondo di internazionalità in quella italiana. Però si sente che abbiamo quasi vent' anni di differenza: Luca ha vissuto i grandi show di ...

L'italiano Fabio Mastrangelo è il neo direttore della Russian Philarmonic di Mosca : Fabio Mastrangelo da domani 1 settembre assumerà l'incarico di direttore musicale dell'orchestra sinfonica della città di Mosca , nota come Russian Philharmonic, di cui per le tre stagioni precedenti è ...

Ponte Morandi - il direttore della Protezione civile : “Ora rimuovere i detriti per scongiurare il rischio esondazione” : “Ora la priorità è cercare le eventuali persone che ancora sono sotto le macerie, ma subito dopo inizierà un’altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo concreto per la città”. Così il direttore generale della Protezione civile Agostino Miozzo fa il punto sugli interventi dei prossimi giorni dopo il crollo del Ponte a Genova. ...

Calabria - il direttore della Protezione Civile : “I volontari non per le sagre” : “Cari Sindaci della Calabria, ora la nuova legge sulla Protezione Civile parla chiaro: non potrete piu’ utilizzare i volontari di Protezione Civile per sagre, processioni, manifestazioni varie o per dirigere il traffico”. Lo afferma, in una lettera aperta ai Sindaci calabresi, il direttore della Protezione Civile regionale Carlo Tansi. “Lo sancisce – prosegue – la circolare n. 45427 del 6 agosto 2018 del capo ...