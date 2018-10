Il Def perde otto voti al Senato | Salvini e Giorgetti disertano

Piazza Affari perde il 2 - 4% dopo la lettera di Bruxelles sul Def | Spread sopra i 300 punti : Chiusura pesante per Piazza Affari , dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso del 2,43% a 19.851 punti

I NUMERI DEL Def / Un pasticcio che fa perdere voti a Lega e M5s : Il Governo ha cambiato alcune cifre della Nota di aggiornamento del Def. Il risultato non è soddisfacente e Lega e M5s perderanno voti .

La manovra in Def icit spaventa i mercati - Piazza Affari perde il 3.7%. Sale lo spread : Allarme dell'Unione Europea: 'debito esplosivo, così sono state violate le regole'. Le agenzie di rating si preparano a rivedere il giudizio sull'italia che rischia il declassamento -

Def icit 2 - 4% del Pil - Piazza Affari perde il 3 - 9% - spread a 275. Conte : «Bocciatura dell’Ue? Non la temo» : Di Maio: «Non preoccupato dai mercati». Moscovici: «Quando un Paese si indebita si impoverisce». Il ministro dell’Interno: «Se Bruxelles la boccia tiriamo avanti» |

Manovra - cade il tabù dell'1 - 6%. Di Maio fa sponda con il super Def icit di Macron e rilancia contro Tria. Possibile compromesso all'1 - 8-1 - 9 : Se diventerà il numero della tregua, capace quantomeno di smussare l'assalto dei 5 Stelle - rilancia to per tutta la giornata da Luigi Di Maio dopo la scelta della Francia di portare il deficit al 2,8% - lo si capirà alla fine della trattativa. A giovedì, termine ultimo entro il quale il governo dovrà indicare dove si fermerà l'asticella del deficit nella Nota di aggiornamento al Def, mancano ancora tre giorni. ...

