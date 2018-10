Il def | i conti che non tornano e il panico dei ministri

def - Conte : "Oggi passaggio fondamentale. Noi determinati - i conti tornano" : "Per gli Usa non siamo a rischio, economia solida" E a proposito del commento del Tesoro Usa, così il premier scrive su Facebook "Steve Mnuchin, Segretario al Tesoro degli Usa, ha dichiarato che l'...

Borse - Piazza Affari in rosso : def alla prova dei conti : Giornata negativa per Milano che chiude con una perdita dell'1,8% la penultima seduta della settimana: ecco come è andata la...

Monito da Fitch su def : 'obiettivi deficit mettono a rischio i conti' : In vista della prossima revisione che arriverà nel primo trimestre 2019, spiega: "I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul ...

Manovra - Fitch : deficit/PIL al 2 - 4% è un rischio per i conti pubblici : La fissazione del rapporto deficit/PIL al 2,4% decisa dal Governo per la prossima Manovra rappresenta un rischio per i conti pubblici dell'Italia . E' quanto scrive Fitch premettendo che l'...

Pure Fitch minaccia l'Italia "Il def mette a rischio i conti" : Dopo Moody's che minaccia di abbassare il rating dell'Italia, un'altra agenzia ora boccia il Def e la manovra messa a punto dal governo."I nuovi obiettivi di deficit dell'Italia comportano rischi fiscali", dice in una nota Fitch, "Il processo per la messa a punto del bilancio ha messo in luce tensioni dentro la coalizione di governo e ci sono rischi considerevoli per gli obeittivi, in particolare dopo il 2019". L'agenzia di classificazione ...

def : Fitch - nuovi obiettivi di deficit mettono a rischio i conti : A spiegare la differenza, sottolinea Fitch, è anche una stima di crescita dell'economia 'più bassa' e pari all'1,2% nel 2019 e allo 0,9% nel 2020 contro l'1,5% e l'1,6% della Nadef.

deficit di futuro se saltano i conti : Se difatti bastasse affidarsi ai modelli e agli archetipi economici, tanto varrebbe abbandonarsi alle teorie laissez-fair elaborate da Adam Smith agli albori della scienza economica moderna. Ossia ...

def bocciato - duello nel governo Altolà sui conti di Bankitalia e Upb : Il governo tenta di arginare l'offensiva dei mercati. Nel giorno in cui lo spread tocca i 315 punti, rivedendo i massimi da aprile del 2013, e Bankitalia manifesta tutto il proprio scetticismo...

def - allarme Corte dei Conti e Bankitalia su sanatoria fiscale e pensioni : ... ove possibile, alleggerire l'onere fiscale- ammonisce Buscema- può incidere sulla stessa percezione di equità fiscale o introdurre nuove distorsioni nelle scelte adottate nel mondo del lavoro". Il ...

C.Conti : def - traiettoria no rassicurante : Nel lungo periodo la crescita del debito "danneggia l'economia".Sulle sanatorie fiscali: rischio distorsioni.

Corte Conti - stime ottimiste - def non rassicurante su debito : "Il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico alla luce delle attuali tendenze del ciclo economico internazionale". Così la Corte dei Conti nel corso dell'audizione in Parlamento sulla ...

C.Conti : def - traiettoria no rassicurante : 16.32 Monito della Corte dei Conti su pensioni e reddito di cittadinanza."Interventi a favore dei trattamenti previdenziali e delle politiche di assistenza che puntino al contrasto della povertà devono essere adottati senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema", dice il presidente Buscema in audizione sulla nota al Def. Poi sul debito pubblico: la traiettoria "non è rassicurante", le stime "ottimistiche". Nel lungo ...

def - le risposte a Tria. Bankitalia : ‘Scarso impatto su pil. Salita tassi pesa su famiglie’. Corte dei Conti : ‘Non rassicurante’ : Le previsioni di crescita del governo sono ottimistiche alla luce del contesto internazionale. L’andamento dei Conti pubblici descritto nella Nota di aggiornamento al Def, in generale, “non è rassicurante“, soprattutto per quanto riguarda l’andamento del debito/pil. Il reddito di cittadinanza e quota 100 per andare in pensione vanno disegnati “senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema”. ...

def - Corte dei Conti : : quadro macroeconomico ottimistico - debito/Pil non rassicura : Se è discutibile il ruolo che l'indebitamento può giocare nel breve termine, vi è consenso nel ritenere che nel lungo periodo la crescita del debito danneggia l'economia, mina la fiducia di famiglie ...