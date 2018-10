Il decreto Genova mostra i suoi limiti Anche escludere Autostrade potrebbe rivelarsi un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) I pesanti disagi provocati ai genovesi dalla viabilità spezzata dal ponte crollato sono lontani dall’essere risolti. Per non parlare di quelli sopportati dagli sfollati ancora privi di prospettive future.e ilper la ricostruzione del ponte sono diventati un vero e proprio banco di prova del governo. Porto e logistica, mobilità delle persone, attività commerciali ed aziendali stanno tutte sopportando conseguenze negative che rischiano di portare in crisi la città. Città che non certo brillava sia per le condizioni economiche e occupazionali che per quelle ambientali. Arrivato in grave ritardo e privo di bollinatura, ilstando ogni giorno che passa pesanti. L’esclusione discriminatoria di tutte le concessionarie autostradaliper l’Antitrust non è giustificato. La norma prevede che il Commissario straordinario escluda dalla scelta della società ...