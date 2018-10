Il crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory con il ritorno di Tam nell’episodio

American Horror Story Apocalypse incontra Hotel nel nuovo promo e i fan sperano in un doppio crossover : Nello scorso episodio di American Horror Story Apocalypse il pubblico ha assistito ai primi "momenti" dell'annunciato crossover tra Murder House e Coven. Proprio quando la situazione stava peggiorando per i superstiti, ecco che nel covo sono apparse le amate streghe e tutto è destinato a cambiare. Il pubblico era talmente concentrato sul crossover tra i due temi più riusciti della storia della serie che forse non ha notato alcuni segnali che ...

Il crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl porta tutti in Elseworlds al cospetto di The Monitor : chi sarà il suo interprete? : I personaggi di sempre chiamati ad affrontare nuove storie, questo sembra essere alla base del crossover tra Arrow, The Flash e Supergirl che avrà come titolo proprio la linea di fumetti dedicato a questa “alternativa” ovvero “Elsenworlds”. Le date da segnare in calendario sono quelle del 9, 10 e 11 dicembre, almeno negli Usa, a partire da The Flash 5, passando da Arrow 7 e finendo con Supergirl 4. Questi erano i dettagli ...

Station 19 - la seconda stagione tra new entry e crossover : la vita di Pruitt è in bilico : Il secondo, fortunato spin-off di Grey's Anatomy sta ufficialmente per tornare [VIDEO]. La season premiere della seconda stagione di Station 19 andra' in onda giovedì 4 ottobre negli Stati Uniti sul network ABC, mentre in Italia bisognera' attendere lunedì 5 novembre, quando la Serie TV debuttera' su FoxLife canale 114. Cast e crew si sono riuniti più di un mese fa sul set della stazione 19, e da quel momento hanno iniziato a circolare sul web ...

Il primo trailer di American Horror Story Apocalypse tra Rubber Man e Anticristo : il crossover è servito : Il primo trailer di American Horror Story Apocalypse porta il pubblico in alto e non solo per via dell'hype ormai alle stelle a pochi giorni dalla messa in onda, ma nel vero senso della parola. FX ha finalmente rilasciato le prime immagini dall'attesissimo crossover tra Murder House e Coven alla base del nuovo capitolo della serie antologica firmata da Ryan Murphy. Il primo trailer di American Horror Story Apocalypse si apre col botto e con ...

Lunga settimana per i fan di Chicago Fire 5 tra crossover e triplo episodio : anticipazioni 28 e 29 agosto : Sarà una Lunga settimana questa in compagnia di Chicago Fire 5 che torna in onda su Italia1 con due episodi ma che affronterà presto anche il crossover con Chicago PD e Chicago Justice e concluderà in bellezza la settimana con un triplice appuntamento. Ad andare in onda oggi, 22 agosto, dalle 21.10 circa su Italia1 saranno gli episodi 13 e 14 dal titolo "Pettegolezzi" e "Purgatorio" in cui Anderson commette un errore durante un'operazione di ...

Una nuova new entry in Lucifer 4 - arriva Graham McTavish di Preacher : crossover tra le serie Vertigo? : arriva un'altra new entry in Lucifer 4. Si tratta di Graham McTavish, attore conosciuto per aver interpretato il cattivo nella serie Preacher. Con questo annuncio si crea una sorta di crossover tra le due serie i cui personaggi sono di proprietà della casa DC Comics e Vertigo. L'attore scozzese nella quarta stagione interpreterà il ruolo ricorrente di Padre Kinley, un uomo profondamente devoto a proteggere il suo gregge (cioè la sua comunità). ...