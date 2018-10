Il corpo di Nicolò è stato ritrovato I soccorritori | “Il piccolo era proprio lì” A una

Lamezia - il corpo di Nicolò è stato ritrovato. I soccorritori : “Il piccolo era proprio lì”. La svolta a una settimana dall’alluvione : “Ora possiamo dirgli addio” : Nicolò , alla fine, è stato ritrovato. Il corpicino senza vita del bambino di 2 anni che era scomparso la sera del 4 ottobre insieme alla mamma Stefania Signore e al fratellino Christian, è stato trovato a circa 500 metri a monte dal punto di ritrovamento della mamma. L’ironia della sorte verrebbe da dire, cercato per mari e monti, il cadavere del piccolo era vicino all’auto che con la madre Stefania e il fratellino di sette anni, Christian, ...

