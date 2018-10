Il Comune di Firenze cerca sponsor per curare le aiuole

Firenze - Comune aprirà mutuo da 18 milioni. Nardella : “Governo blocca il Bando Periferie - non possiamo aspettare” : “Faremo noi per i fiorentini quello che avrebbe dovuto fare il governo”. Prima l’annuncio del ricorso alla Corte Costituzionale, adesso la variazione di bilancio con cui il Comune di Firenze decide di indebitarsi per 18 milioni di euro per bypassare la decisione del governo giallo-verde. A meno di un anno dalle elezioni amministrative, al sindaco di Firenze, Dario Nardella, non è ancora andato giù l’emendamento al decreto Milleproroghe con cui ...

Firenze - Comune accelera i lavori sul Vespucci. A maggio 3 professori avevano chiesto la chiusura del ponte di Morandi : Secondo gli esperti quel ponte nel pieno centro di Firenze andava chiuso a maggio ma il Comune ha deciso di non ascoltarli: tutt’oggi il Vespucci rimane aperto al traffico dei fiorentini e si dovrà aspettare fino a metà settembre per i lavori di messa in sicurezza. E come se non bastasse, c’è un altro aspetto che sta facendo preoccupare non poco i cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto di strada: a progettare il ponte Vespucci negli ...

Firenze - il ponte Vespucci osservato speciale. Dopo l’allarme dell’Università il Comune rassicura : “A settembre consolidamento” : Il ponte Vespucci di Firenze è da tempo sotto osservazione. È stato progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, lo stesso progettista del viadotto crollato a Genova. Nell’ambito di una ricerca realizzata dall’Università di Firenze è emerso che i pali che reggono il pilone sinistro risultano scalzati e quindi vulnerabili. “Abbiamo segnalato la chiusura del ponte come misura cautelativa”, dichiara Enio Paris, ...

A FIRENZE DUE PONTI MORANDI/ Sorvegliati dal Comune : programmati già dei lavori : Due PONTI MORANDI anche a FIRENZE. Il Vespucci e il San Niccolò sotto stretta osservazione da parte del Comune fiorentino, complice l'erosione da parte del fiume Arno(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:39:00 GMT)