Il carabiniere che ha accusato i colleghi di aver pestato Stefano Cucchi | Sono

Caso Cucchi - quando il carabiniere che fece riaprire le indagini si appellò al governo : “Io allontanato - Conte mi ascolti” : Lo scorso 18 giugno il carabiniere Riccardo Casamassima pubblicò una video testimonianza sulla sua pagina Facebook per spiegare cosa gli stesse succedendo dopo aver testimoniato nel processo Cucchi. Giovedì 11 ottobre, a distanza di alcuni mesi è arrivata la svolta nel Caso, con la confessione del testimone Francesco Tedesco: “Immensa soddisfazione, la famiglia Cucchi ne aveva diritto. Mi è venuta la pelle d’oca nell’apprendere la notizia. ...

Chi è Francesco Tedesco - il carabiniere che ha confessato il pestaggio di Cucchi : Nato a Brindisi, all'epoca dei fatti era vicebrigadiere dei carabinieri in servizio presso la stazione Appia, a Roma

Caso Stefano Cucchi : un carabiniere - “Anche il comandante sapeva” : Caso Stefano Cucchi – Svolta nel Caso ancora dibattuto a processo. Nella nuova udienza della Corte d’Assise, un militare ha sottolineato che anche il comandante sarebbe stato a conoscenza del pestaggio. Soddisfazione da parte della sorella di Stefano Cucchi: “Ora in tanti dovranno chiedere scusa”. Caso Stefano Cucchi, carabiniere punta il dito contro i due colleghi Colpo di scena durante l’udienza che si è tenuta ...

Stefano Cucchi - il carabiniere che accusa i colleghi : “Pestaggio fu azione combinata. Calci in faccia mentre era a terra” : Un’azione combinata. Uno schiaffo in faccia e un Calcio con la punta del piede. Un altro in faccia mentre la vittima era già sdraiata a terra. E poi la botta alla testa, talmente violenta che lui ricorda di averne “sentito il rumore”. Nove anni dopo eccolo il film in presa diretta del pestaggio di Stefano Cucchi. Una sequenza di schiaffi e Calci raccontata da Francesco Tedesco, uno degli imputati del processo bis sulla morte ...

Riccardo Casamassima - il carabiniere che ha fatto riaprire l'inchiesta su Cucchi : "Mi è venuta la pelle d'oca a sentire la notizia" : "Immensa soddisfazione, la famiglia Cucchi ne aveva diritto". Lo ha detto Riccardo Casamassima, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza fece riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, commentando la notizia secondo cui uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio. "Mi è venuta la pelle ...

Catania - arrestati due poliziotti e un carabiniere che coltivavano marijuana. Procuratore Zuccaro : “Sono frutti marci” : Due poliziotti e un carabiniere tra i coltivatori di marijuana arrestati in un’operazione della procura di Catania. Ventuno in tutto le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale. “Sono frutti marci di un albero che ...

Giancarlo Galan - due anni e cinque mesi al carabiniere che gli dava le soffiate : “Lo avvertì di un’indagine a suo carico” : La tela del ragno. Quando Giancarlo Galan era governatore del Veneto e l’uomo politico più potente per una quindicina d’anni riceveva soffiate perfino dai Carabinieri. E non da un carabiniere qualunque, ma addirittura da Franco Cappadona, per 25 anni comandante del nucleo di polizia giudiziaria in Procura, competente per i reati contro la pubblia amministrazione, che era stato praticamente il braccio investigativo di Pietro ...

carabiniere dà fuoco ai peluche della figlia e la chiude nella casa incendiata : una vendetta dopo la separazione : Non riusciva ad accettare la separazione dalla moglie e si è vendicato sulla figlia piccola. Dando fuoco a tutti i peluches che aveva in casa. Ma non è stata l'unica follia dell'uomo, un Carabiniere ...