Il cachet Rai | Cottarelli | Paga la società di Fazio Soldi per borse di studio

ilgiornale

: Canfora: 'Cottarelli è un uomo prudente, saggio e informato'... Che è andato tranquillamente in pensione a 59 anni… - arelis888 : Canfora: 'Cottarelli è un uomo prudente, saggio e informato'... Che è andato tranquillamente in pensione a 59 anni… - LaVerit7 : @borghi_claudio @MaxBernardini @vince_abba @gparagone @mariogiordano5 @CottarelliCPI @fabfazio @borghi_claudio dopo… - GiorgioProcacci : @MarcelloFoa Presidente.... un paio di favori.... Quando sarà possibile, le chiedo di rendere noti, i cachet di q… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Carlorisponde alle polemiche suscitate dall'importo del suo assegno che percepisce per la presenza (fissa) indaa Che Tempo Che fa. L'ex Commissarrio alla Spending Review spiega come viene erogato il suo compenso per le ospitate nel salotto di Rai Uno.di fatto nega di percepire un assegno che va nelle sue tasche ma sottolinea che la cifra viene devoluta alledidell'Università Cattolica dove insegna: "Non prendo nulla per Ctcf. Laproduttrice del programma, non la Rai,la Cattolica per finanziare ricercatori. Senza un compenso, i profitti dellaproduttrice,privata, sarebbero più alti e ci sarebbero meno ricercatori universitari".poi cita come "un utile chiarimento un cinguettio dellaL"Officina. "La partecipazione del Prof.a chetempochefa - si legge - è regolata dal contratto ...