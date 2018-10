Il 15 ottobre è Babyloss | Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto

ionionotizie

: BABYLOSS AWARENESS DAY, MATERA CELEBRA IL 15 OTTOBRE LA GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA SULLA MORTE INFANTILE E SULLA… - SassiLive : BABYLOSS AWARENESS DAY, MATERA CELEBRA IL 15 OTTOBRE LA GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA SULLA MORTE INFANTILE E SULLA… - CosenzaPost : “Babyloss” a Cosenza: il 15 ottobre alla Casa delle Culture - amandatupak : Il 15 ottobre si celebra la giornata mondiale del BabyLoss - -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) In tutto il mondoè il mese del ricordo esulla morte in gravidanza e dopo il parto. In questo periodo le associazioni di volontari che sostengono i genitori promuovono ...