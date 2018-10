ilfattoquotidiano

: Ikea, in prigione per quattro barattoli: ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con l’ac… - Cascavel47 : Ikea, in prigione per quattro barattoli: ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con l’ac… - TutteLeNotizie : Ikea, in prigione per quattro barattoli: ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato… - FQMagazineit : Ikea, in prigione per quattro barattoli: ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con l’ac… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Fate attenzione alle casse self-service, passate bene i vostri articoli e non dimenticate che potete andare inper dei”. È questa la “morale della favola” che unafrancese, Émilie Guzzo, ha tratto dall’assurda disavventura che ha vissuto assieme al. A raccontare questa storia che ha dell’incredibile è stata su Twitter la stessa Émilie: “Lunedì scorso sono andata all’con mioper comprare deidi vetro che avevamo visto online, ne abbiamo presiche erano chiusi con un coperchio (dettaglio importante per il seguito) – comincia a raccontare la-. Andiamo alla cassa per pochi articoli e passo lo scanner su quelli che pago io e poi su quelli di miotra i quali i, mentre chiacchieriamo. Usciamo dalla cassa e l’agente della sicurezza ci ferma dicendo che abbiamo passato male lo scanner sui ...