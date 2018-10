“Igor è morto” La lettera straziante di un padre distrutto dal dolore

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ramon Maj, è il papà di Igor, il 14enne milanese che il 6 settembre è morto soffocato da una corda da roccia dopo aver visto un video in Rete di sfide pericolose per adolescenti. Ramon ha incontrato gli studenti a Bergamo. Le sue parole sono riportare dal Corriere della sera.Nostro figlio era irrequieto e vivace, era bravo a scuola e faceva tanto sport. Arrampicava in montagna con noi, la famiglia, e faceva le gare con la sua squadra. Non passava molto tempo al computer. Come tutti voi aveva un telefonino. Era uno degli ultimi giorni della vacanza d’estate, a pranzo doveva andare dalla nonna e per il pomeriggio era già d’accordo per andare con gli amici agli allenamenti. In un momento in cui era da solo a casa ha cercato su Youtube due parole: «sfida-ragazzi». Le ha cercate per diversivo, con leggerezza, senza pensare chissà che. Internet a volte risuona come le sirene di ...