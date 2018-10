I Signori del Golf | Francesco Molinari in esclusiva

Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Terza puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla Terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre ...

Young Signorino - parla l’amico : “La moglie 34enne ha mandato tutti in frantumi. Falsa anche la storia del figlio e della clinica psichatrica” : “Sono deluso da Young Signorino, mi sento pugnalato”. A parlare è Karkadan, nome d’arte di Sabri Jemel, rapper tunisino che per il trapper di Mmh ha ha ha e Dolce Droga era una sorta di manager: “Per lui ero un buon consigliere, un ottimo amico, un direttore artistico e anche dj, dato che lo accompagnavo sempre sul palco con la maschera sul volto”. Dopo il matrimonio del suo (ex) assistito, però, Karkadan vuole togliersi qualche sassolino dalle ...

Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Terza puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla Terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre ...

Elettra Signorini è argento ai Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico in Francia : I Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico sono cominciati ieri alla pista di Vendéspace, al Parc de Beaupuy di Mouilleron-Le-Captif, in Francia, e proseguireanno fino al 13 ottobre. Foto dall'...

Young Signorino si è sposato - svelata l’identità della moglie : “Mi ha cambiato la vita e ho smesso di drogarmi” : Young Signorino si è sposato. Queste è la notizia che tiene banco negli ultimi giorni, con il trapper più chiacchierato degli ultimi tempi che ha detto Sì a Jessica Loren, la donna che gli ha cambiato la vita. L'annuncio delle nozze è arrivato a seguito di un'intervista a Noisey, al quale ha spiegato i motivi che l'avrebbero spinto a convolare a giuste nozze: "Prima vedevo tutto negativo, facevo uso di droghe. Da quando è arrivata lei, a ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Desirèe Cocchi regina del mondo negli obbligatori Junior. Argento per Signorini e Arminchiardi : Ottimo inizio della Nazionale azzurra ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle, dalla giornata odierna in scena presso l’impianto Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella difficilissima specialità degli obbligatori, in categoria Junior Desirèe Cocchi ha conquistato la medaglia d’oro ottenendo una valutazione complessiva di 159.100 punti. La pattinatrice toscana, già vice campionessa ...

Young Signorino ha sposato Jessica Loren / Chi è? Svelata l'identità della moglie del trapper! : Sembra che Young Signorino abbia trovato la donna della sua vita. L'1 ottobre si è sposato: un matrimonio, certamente, anticonvenzionale: lei in drMartens e smalto nero(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Il condono fai-da-te dei Signori del web : Stanno cambiando il mondo. Anzi, lo hanno già cambiato: hanno trasformato il modo in cui passiamo il nostro tempo libero (Facebook), cerchiamo informazioni (Google), facciamo acquisti (Amazon) e viaggiamo (Airbnb). Sono i colossi della nuova era globale, in cui affari e soldi si fanno sulla "nuvola" informatica formata da migliaia e migliaia di elaboratori collegati online. Un affascinante universo parallelo che, però, ha una caratteristica: ...

Daria Bignardi - Alfonso Signorini pubblica le foto della nuova compagna del marito : Daria Bignardi e Luca Sofri non stanno più insieme. La coppia, sposatasi nel 2004, ha fatto ‘boom’. L’ex direttore di RaiTre ha vissuto un anno davvero complicato. Prima della rottura con il marito, infatti, ha dovuto affrontare la malattia: Daria Bignardi ha avuto una diagnosi ‘beffarda’, ovvero tumore al seno. “La chemioterapia fa schifo, ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente. Non ho rimosso niente, ...

scivolone della Gialappa's Band su Ilary Blasi - Alfonso Signorini imbarazzato : FUNWEEK.IT - La seconda puntata del GF VIP ci ha regalato un mix di emozioni: dall'entrata di Lory Del Santo al l'assoluzione di Enrico Silvestrin con 'cacciata' di Lisa Fusco - prima eliminata - ...

Gaffe della Gialappa's Band su Ilary Blasi - Alfonso Signorini imbarazzato : La seconda puntata del GF VIP ci ha regalato un mix di emozioni: dall'entrata di Lory Del Santo al l'assoluzione di Enrico Silvestrin con 'cacciata' di Lisa Fusco - prima eliminata - Ilary Blasi ci ha ...

Gaffe della Gialappa's Band su Ilary Blasi - Alfonso Signorini imbarazzato : FUNWEEK.IT - La seconda puntata del GF VIP ci ha regalato un mix di emozioni: dall'entrata di Lory Del Santo al l'assoluzione di Enrico Silvestrin con cacciata di Lisa Fusco - prima...

Gf Vip - botta e risposta fra Signorini e la Del Santo : Lory Del Santo alla fine è entrata nella casa del Gf Vip, non senza polemiche.Ma prima di farlo, ha ripercorso quei momenti così difficili della scomparsa di suo figlio Loren. Le sue parole - ovviamente - hanno fatto discutere. C'è chi, infatti, non condivide la sua scelta e fra questi c'è anche Alfonso Signorni. Che lo ha detto molto chiaramente. "Io te lo dico - ha spiegato l'opinionista - non condiviso la tua scelta. Io non avrei fatto come ...

Lory Del Santo entra al GF Vip. Alfonso Signorini : “Mi sforzo di capirti” : Grande Fratello: Alfonso Signorini non condivide la scelta della Del Santo La seconda puntata della terza edizione del GF Vip è stata finora bella movimentata. E poco fa Ilary Blasi ha annunciato la prima eliminata del reality show vip: Lisa Fusco. Difatti quest’ultima non ha convinto molto gli spettatori da casa, i quali hanno deciso di “cacciarla” dalla casa più spiata dagli italiani con ben il 33% dei voti. Ma non è finita ...