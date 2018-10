' I Paesi con alto debito rispettino il patto di stabilità' | Draghi

Bce - Draghi : Paesi con alto debito rispettino patto stabilità : Roma, 12 ott., askanews, - La crescita economica in corso nell'area euro richiede la ricostituzione dei buffer per le finanze pubbliche. E ciò è di "fondamentale importanza per i Paesi in cui il ...

Manovra - Katainen : “Non è tardi per mantenere stabilità. Nessuno vuole turbolenze e contagio su altri Paesi” : “Non è troppo tardi per mantenere la stabilità, non è troppo tardi per far sì che la crescita economica continui in Italia, e non è troppo tardi per mostrare che i conti pubblici sono su un percorso credibile“. È l’appello al governo italiano lanciato dal vicepresidente della Commissione Ue alla crescita Jyrki Katainen in vista della presentazione della legge di Bilancio. “Nessuno vuole nuove turbolenze economiche o nuova ...

Una Corte d’Appello nei Paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il riscaldamento globale : La Corte di Appello di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha ordinato al governo olandese di ridurre in modo più incisivo le emissioni di anidride carbonica, la principale causa del riscaldamento globale, rispetto a quanto inizialmente programmato. Il governo dovrà ridurre The post Una Corte d’Appello nei Paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il riscaldamento globale appeared first on Il Post.

Crozza a Fazio : “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron - Merkel e una dozzina di Paesi europei. Ti odia come Stato sovrano” : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai 1, Maurizio Crozza spiega perché l’avversione di Salvini nei confronti del conduttore sia in realtà una sorta di complimento: “Sei uno dei suoi grandi nemici insieme Juncker, Macron, Merkel e una dozzina di Paesi europei. In pratica ti odia come Stato sovrano”. Video Rai L'articolo Crozza a Fazio: “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron, Merkel e ...

Pesca - Blue Sea Land : collaborazioni con i Paesi del Mediterraneo : “Ventidue paesi che si affacciano sulle coste dell’Oceano Indiano aderenti all’ associazione Iora (Indian Oceana Rim Association) guardano a Blue Sea Land per la condivisione di buone prassi e di progetti ad alta tecnologia legati alla Blue economy del mare”. Con questo messaggio si e’ concluso con un protocollo d’intesa tra le aziende siciliane, che presto si apriranno alla collaborazione con i paesi Iora, la ...

Reddito di cittadinanza : confronto Italia rispetto ai Paesi Europei : ... Documento di Economia e Finanza, il quale contiene misure economiche da adottare, riforme del lavoro da attuare e obiettivi da raggiungere in materia di finanza pubblica ed economia nazionale. Il 27 ...

Dove si trasferiscono gli Italiani? Ecco i Paesi in cui la vita costa meno : Inutile dire che l'aumento dell'IVA precedentemente in programma non gioverebbe, in quanto avrebbe chiaramente effetti negativi sulla capacità di spesa, in un contesto in cui l'economia tende già ad ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi Paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi : È in fase di rollout più ampio la funzione che permette di continuare le conversazioni con Google Home senza dover ripetere la frase di attivazione. L'articolo Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi proviene da TuttoAndroid.