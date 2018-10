I danni della pioggia a Marsala e Trapani | salta la Notte Bianca | cascate al Palabellina

Maltempo Sicilia : danni negli edifici della Questura di Catania : “Le piogge di questi giorni e la situazione strutturale degli edifici della Questura hanno costretto i poliziotti a ricorrere alla ‘ramazza’ per scongiurare che l’acqua infiltrata arrecasse danni a infrastrutture e arredi”. Lo scrive in una nota il segretario del Siap di Catania. Il sindacalista parla di danni che la pioggia ha arrecato agli uffici della squadra mobile, a quello del Personale, agli spogliatoi del ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Catania - oggi è il giorno della conta dei danni : Un violento nubifragio ieri ha trasformato le principali vie di comunicazione di Catania (come via Etnea), in fiumi in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua: oggi è il giorno della conta dei danni. Gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco sono stati 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria ...

Il Cacciatore ha rovinato la vita di un pentito? Arriva l’accusa di diffamazione ai danni della Rai : Una serie pluripremiata, venduta all'Estero e presto in onda con una seconda stagione, avrebbe rovinato la vita di un pentito. La fiction Rai sotto accusa è Il Cacciatore mentre il pentito in questione sarebbe Pasquale Di Filippo. Secondo quanto riporta Repubblica sembra che l'ex mafioso abbia chiesto un risarcimento alla Rai pari a un milione di euro perché la figlia, guardando la serie, ha scoperto la vera identità del padre. All'inizio ...

volley - BCC CAstellana - Al Palagrotte un netto 3 a 0 ai danni della Tonno Callipo. : ... del Presidente dell'isitituto di credito castellanese title sponsor della società, Augusto Dell'Erba e del Vice Sindaco Luisa Simone che con l'Assessore allo Sport Maurizio Pace hanno fatto gli ...

La proposta della Lega in Fvg : una polizza per i danni causati dai migranti : Il consigliere regionale Mauro Bordin, capogruppo del Carroccio, vorrebbe imporre un'assicurazione obbligatoria a chi riceve contributi pubblici per gestire l'accoglienza dei rifugiati

Minacce - stalking e tentata violenza sessuale ai danni della ex : ai domiciliari 31enne : Perseguitava la ex, nel tentativo di 'indurla' a riallacciare la relazione sentimentale interrotta. L'unico risultato ottenuto da un 31enne di Cerignola , però, è stato l'arresto da parte dei ...

Siderno - seconda intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Croce di sigarette davanti all’abitazione : A meno di ventiquattrore dalla notizia di un messaggio intimidatorio, nuova intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Nei giorni scorsi qualcuno aveva lasciato un cumulo di terra sistemato davanti all’esercizio commerciale dei Congiusta a Siderno – come a dire “seppelliamo il ricordo di Mario Congiusta” – questa volta chi vuole intimidire la moglie e le due figlie è arrivato fino alla loro abitazione. Una Croce di sigarette è ...

L’allarme del governatore della Bce - Mario Draghi : “Le parole del governo italiano hanno fatto danni” : "Negli ultimi mesi le parole sono cambiate molte volte e quello che ora aspettiamo sono i fatti, principalmente la legge di bilancio e la successiva discussione parlamentare. Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto alcuni danni, i tassi sono saliti, per le famiglie e le imprese anche se tutto ciò non ha contagiato granché altri paesi dell'Eurozona, rimane un episodio principalmente italiano. Invito a considerare che sia il premier ...

Usa minacciano sanzioni ai danni della Corte penale internazionale : Gli Usa minacciano sanzioni ai danni della Corte penale internazionale . A innescare lo scontro tra Washington e L'Aia è stato John Bolton , consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump.

Cavallo imbizzarrito entra in un negozio durante il corteo della Giostra. 'danni e paura : ma gli organizzatori non si sono fatti vivi'. Due ... : 'Era fuori da ogni controllo, ha corso alcuni metri ed è finito all'interno del negozio. Io sono scappata, mi sono nascosta sotto al bancone, incredula'. A raccontare il drammatico episodio che ha ...

Cambia l’ora legale - panico in Europa. Gli effetti della proposta della Commissione Ue : caos e danni per il mercato interno : Non sono più i tempi di Benjamin Franklin, lo scienziato padre fondatore degli Usa che alla fine del XVIII secolo svegliava i suoi concittadini a colpi di cannonate per costringerli a sfruttare al meglio le ore di sole. E neanche quelli delle crisi petrolifere, quando l’Europa fresca di prime prove di unione decise di adottare lo stesso calendario per l’ora legale: il risparmio energetico allora era di vitale importanza. La ...

Atletica – Scoperta frode clamorosa ai danni della federazione keniana : multa e squalifica shock - coinvolta anche Nike : Iaaf, keniano Okeyo squalificato a vita ed escluso dal consiglio. Soldi dello sponsor Nike sottratti alla federazione keniana e trasferiti in un altro conto Il Comitato etico della federazione internazionale di Atletica ha squalificato a vita il keniano David Okeyo, membro del Consiglio Iaaf, riconosciuto colpevole di avere sottratto ingenti somme di denaro dalle casse della federazione di Atletica del suo paese. Secondo il Comitato etico, ...

G8 - la procura della Corte dei Conti chiede 8 milioni di euro ai poliziotti della scuola Diaz per danni d’immagine e patrimoniali : Cinque milioni per danno d’immagine e altri 3 per i danni patrimoniali. La procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiesto un risarcimento di oltre 8 milioni di euro ai 27 poliziotti ed ex agenti per i pestaggi avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. A essere citati dal pm contabile sono i dirigenti e i funzionari dell’epoca, tra questi anche Francesco Gratteri, allora direttore del servizio centrale Operativo, ...