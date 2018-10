I concorrenti di X Factor 2018 agli Home Visit | chi ha superato i BootCamp verso i Live

X Factor 2018 : i concorrenti ammessi alle Home Visit : X Factor 2018 - Over La scelta dei concorrenti di X Factor 2018 è arrivata alla fase più delicata di tutti i casting: il Bootcamp, che riduce a 20 il numero di cantanti in corsa. Una volta scoperta la categoria con la quale gareggeranno ai live, ognuno dei quattro giudici, durante la ’spietata’ sfida delle cinque sedie, ha iniziato la formazione della propria squadra, in vista delle decisioni finali alle Home Visit, ultimo step di ...

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta e concorrenti Home Visit : I Moinè stroncati su De Andrè (11 Ottobre) : X FACTOR 2018, seconda puntata di BOOTCAMP in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:48:00 GMT)

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : applausi per Leo Gassman (11 Ottobre) : X Factor 2018, seconda puntata di Bootcamp in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:58:00 GMT)

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta e concorrenti Home Visit : Christian Almasio eliminato (11 Ottobre) : X FACTOR 2018, seconda puntata di BOOTCAMP in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:33:00 GMT)

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : Maionchi e Asia Argento - le scelte (11 Ottobre) : X Factor 2018, seconda puntata di Bootcamp in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:11:00 GMT)

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : Naomi Rivieccio passa con Fedez (4 Ottobre) : X Factor 2018, Bootcamp: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:45:00 GMT)

X Factor 2018 : i concorrenti ammessi alle Home Visit : X Factor 2018 - Over La scelta dei concorrenti di X Factor 2018 è arrivata alla fase più delicata di tutti i casting: il Bootcamp, che riduce a 20 il numero di cantanti in corsa. Una volta scoperta la categoria con la quale gareggeranno ai live, ognuno dei quattro giudici, durante la ’spietata’ sfida delle cinque sedie, ha iniziato la formazione della propria squadra, in vista delle decisioni finali alle Home Visit, ultimo step di ...

X Factor 2018 : i concorrenti ammessi alle Home Visit – Foto : X Factor 2018 - Over La scelta dei concorrenti di X Factor 2018 è arrivata alla fase più delicata di tutti i casting: il Bootcamp, che riduce a 20 il numero di cantanti in corsa. Una volta scoperta la categoria con la quale gareggeranno ai live, ognuno dei quattro giudici, durante la ’spietata’ sfida delle cinque sedie, ha iniziato la formazione della propria squadra, in vista delle decisioni finali alle Home Visit, ultimo step di ...

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta e concorrenti Home Visit : Fedez sceglie Facundo Gaston (4 Ottobre) : X FACTOR 2018, BOOTCAMP: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:00:00 GMT)

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : over - Matteo Costanzo con Fedez (4 Ottobre) : X Factor 2018, Bootcamp: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:36:00 GMT)

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : Elena Piacenti delude (4 Ottobre) : X Factor 2018, Bootcamp: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:49:00 GMT)

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta e concorrenti Home Visit : under donna per Manuel Agnelli (4 Ottobre) : X FACTOR 2018, BOOTCAMP: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:28:00 GMT)

Fedez - scelte Over / Quali concorrenti porterà agli Home Visit? (X Factor 2018) : Fedez, le scelte per la categoria Over di X Factor 2018: al giudice il compito di decidere ai Bootcamp Quali concorrenti porterà agli Home Visit di quasta edizione.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:30:00 GMT)

Manuel Agnelli - Under Donne/ concorrenti - chi ha scelto per Home Visit? (X Factor 2018) : A Manuel Agnelli le categorie di Under Donne, ai Bootcamp le scelta dei Concorrenti da portare agli Home Visit. Per il giudcie sarà un compito veramente difficile (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 05:00:00 GMT)