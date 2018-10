I bastardi di Pizzofalcone 2 | anticipazioni della seconda puntata

I bastardi di Pizzofalcone 2 : cast e personaggi : cast e protagonisti de I bastardi di Pizzofalcone 2, la fiction di successo di Rai 1 ispirata ai romanzi di Maurizio Giovanni Grande successo per “I bastardi di Pizzofalcone 2“, la seconda stagione della serie con protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono interpretato da Alessandro Gassman. Tutto è ripartito da dove eravamo rimasti con i protagonisti chiamati a dividersi tra la vita privata e quella del commissariato di ...

Ascolti tv - I bastardi di Pizzofalcone 2 debuttano vincendo sul Grande Fratello Vip : Non c’è gara nel prime time di lunedì 8 ottobre: il programma più visto della prima serata è stata la prima puntata della seconda serie della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni “I bastardi di Pizzofalcone”, con Alessandro Gassman, che ha fatto registrare 5.587.000 telespettatori, pari al 25,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Grande Fratello Vip ha registrato 3.044.000 telespettatori e 19.07% di share. ...

Ascolti TV | Lunedì 8 ottobre 2018. I bastardi di Pizzofalcone domina (25.06%) - Grande Fratello VIP fermo al 19.07% e in daytime su Italia1 (2.43%) viene quasi doppiato dal Rosario da Lourdes su TV2000 (4.5%) : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro Nella serata di ieri, Lunedì 8 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.587.000 spettatori pari al 25.06% di share (qui il confronto con gli Ascolti della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.18 – la terza puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.044.000 spettatori pari al 19.07% di share (qui gli Ascolti della seconda ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 - seconda puntata : Lojacono tradito? : Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2, 15 ottobre: guai per Lojacono Andrà in onda lunedì 15 ottobre la seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2. L’appuntamento con la seconda stagione della serie con Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann è alle 21.25 su Rai1. La seconda delle sei puntate della fiction vedrà la squadra di Giuseppe Lojacono affrontare un nuovo caso di omicidio. Non mancheranno trame rosa e altalene ...

I bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni - i libri che hanno ispirato la fiction : Corruzione, droga e spaccio all'interno del commissariato di Pizzofalcone, un gruppo di poliziotti incriminati per collusione mafiosa. È questo l'inizio del primo volume di "I bastardi di Pizzofalcone", la serie di libri dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, autore che, a partire dal 2012, ha cadenzato il mondo del giallo poliziesco con le storie dell'ispettore Lojacono.Continua a leggere

I bastardi di Pizzofalcone 2/ Anticipazioni puntate 15 e 8 ottobre : "Pane" - chi ha ucciso Pasquale Granato? : I bastardi di Pizzofalcone 2, Anticipazioni puntate 15 e 8 ottobre 2018: "Pane", chi ha ucciso il proprietario di una storica panetteria di Napoli di nome Pasquale Granato?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Replica I bastardi di Pizzofalcone 2 : dove rivedere la prima puntata della fiction : I bastardi di Pizzofalcone 2: la Replica della prima puntata Si è appena conclusa la prima puntata della fiction di successo I bastardi di Pizzofalcone 2. prima di fare un breve riassunto dell’episodio andato in onda in prima serata su Rai Uno, vediamo dove e quando è possibile rivedere la puntata. Come per tutte le […] L'articolo Replica I bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere la prima puntata della fiction proviene da Gossip e ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 : anticipazioni seconda puntata del 15 ottobre 2018 : Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann In quel di Napoli il commissariato di Pizzofalcone è tornato ad essere operativo. Nonostante le molte difficoltà e i giudizi prevenuti dei superiori, i “Bastardi” hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra. Una squadra che come tutte quelle che funzionano non può che essere riconfermata. Nuove indagini e difficili casi da risolvere tra i vicoli della città partenopea attendono ...

I bastardi di Pizzofalcone - Seconda serie - anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni seconda puntata (Rai 1, 21.15 - 15 ottobre 2018): titolo episodio PANE (dall’omonimo romanzo di M. de Giovanni)prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone - seconda serie, anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 pubblicato su TVBlog.it 08 ottobre 2018 22:40.