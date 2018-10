I 50 anni di Hugh Jackman 18 dei quali da Wolverine

Europei atletica - finale dei 100 metri : Tortu è 5°. Vince il brit anni co Hughes : Finisce al quinto posto il sogno di Filippo Tortu agli Europei di atletica leggera. Nella seconda giornata di gare, a Berlino, il velocista milanese delle Fiamme Gialle chiude la finale dei 100 metri in 10″08, lontano di 7 centesimi dal podio, nonostante una partenza con Vince nte. A Vince re, allungando con le ultime falcate, è stato il britannico Zharnel Hughes (uno dei favoriti, 9″95, migliore tempo dei campionati) davanti al ...

