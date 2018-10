Honor Play | Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android

Cambia GPU Turbo su Honor Play : anticipazioni anche per altri smartphone? : Ci sono alcune novità da analizzare con grande attenzione in queste ore per Honor Play, lo smartphone Android presentato poche settimane fa (qui trovate tutti i dettagli in merito) che sta riscuotendo un grosso successo grazie alla sua propensione a regalarci un'esperienza di utilizzo differente rispetto agli device sul fronte gaming. Quanto trapelato oggi 11 ottobre, però, potrebbe avere delle conseguenze anche per altri smartphone Huawei ed ...

Recensione Honor Play : Specifiche top su un Budget phone? Quasi - : Honor Play ha fatto il suo debutto nel mercato italiano ad IFA 2018 . Il sotto-brand di Huawei, ormai diventato il secondo produttore di smartphone al mondo, continua a far parlare di sé grazie alle promesse fatte: pura potenza destinata al gaming e batteria di lunga durata. Ma ci sono anche dei retroscena. Honor ha sfruttato bene gli eventi di ...

Recensione Honor Play : è lui il best buy sui 300€? : In occasione di IFA Berlino 2018 abbiamo avuto l’occasione di partecipare all’evento di lancio di questo nuovissimo Honor Play, smartphone realizzato con particolare attenzione verso il mondo del gaming. Le sue specifiche e l’esperienza che è in grado di offrire, però, sono caratteristiche che possono essere apprezzate da qualsiasi utente, non solo i videogiocatori. Sarà lui il best buy sui 300€? Confezione Partendo dalla ...

Honor Play si aggiorna già ad Android Pie 9.0 in Polonia : i dettagli : Il nuovo Honor Play sta già ricevendo l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 ufficiale in Polonia: ecco i primi dettagli sui feedback che stanno arrivando.Buone notizie per tutti i possessori italiani che di recente hanno acquistato o sono interessati ad acquistare il nuovo Honor Play (in offerta a 285 euro seguendo questo LINK).Honor Play l’aggiornamento ad Android Pie con Emotion 9.0 è iniziato: al momento solo in PoloniaSembra infatti ...

Honor Magic 2 : display AMOLED FullView e fotocamera a scomparsa : Un sample non funzionante e un’immagine di Honor Magic 2 erano stati fatti vedere dalla stessa Honor a IFA 2018. Oggi trapelano nuove indiscrezioni su quello che sarà il nuovo device di Honor che potrebbe veramente stupire tutti. Infatti il nuovo Magic 2 avrà quasi sicuramente una fotocamera a scomparsa in stile Oppo Find X, ancora non è chiaro se il modulo a scomparsa sia automatizzato e se contenga solo la camera anteriore o anche quella ...

Nuove indiscrezioni su Honor Magic 2 e il suo display AMOLED FullView : Stando alle ultime indiscrezioni, Honor Magic 2 potrà vantare un display AMOLED da 6 pollici FullView che occupa quasi interamente la superficie frontale L'articolo Nuove indiscrezioni su Honor Magic 2 e il suo display AMOLED FullView proviene da TuttoAndroid.

Fastidiosa finestra di scansione Wi-Fi su Honor 10 e Honor Play? Soluzione definitiva pure per registrazione chiamate : Il problema dell'invadente e continua finestra di scansione Wi-Fi su Honor 10 e Honor Play hai i giorni contati? L'errore di visualizzazione della schermata ha interessato i due specifici device del produttore ma anche alcuni colleghi della generazione Huawei, come pure raccontato. Per rimediare all'errore software davvero fastidioso, gli sviluppatori si sono messi al lavoro e hanno sfornato un paio di aggiornamenti utili e definitivi per il ...

Honor Play Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Honor Play è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Honor Play Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Honor Play? Stai pensando di Comprare Honor Play? In entrambi i casi, ottima scelta! E’ davvero un […]

Come fare screenshot su Honor Play : Guida per scattare screenshot su Honor Play. Come catturare screenshot su Honor Play. Salvare schermate su Honor Play screenshot Su Honor Play Honor Play è ufficiale Come nuovo gaming smartphone dalle caratteristiche di buon livello e dal prezzo abbordabile che la società cinese ha ufficializzato ad IFA 2018 di Berlino. Si tratta di uno dispositivo pensato […]

Punite Huawei e Honor da 3DMark per benchmark truccati : P20 - P20 Pro - Nova 3 e Honor Play fuori : La vicenda dei benchmark truccati per gli smartphone Huawei e Honor inizia a manifestare le sue prime conseguenze. Dal popolare tool 3DMark per i test sulle performance dei device sono stati fatti fuori ben 4 smartphone del produttore cinese, più esattamente il Huawei P20, il P20Pro, il Huawei Nova 3 e pure il recentissimo Honor Play. In settimana abbiamo riportato la spinosa questione: gli esperti di Anandtech avevano notato come i risultati ...

Honor 8X e 8X Max ufficiali : Display oltre 7 pollici e prezzi da 180 euro : Honor ufficializza 8X e 8X Max: Smartphone con Display enorme, notch, caratteristiche da fascia medio-bassa e molto economici Honor 8X e 8X Max ufficiali: Display oltre 7 pollici e prezzi da 180 euro Honor annuncia ufficialmente due mega smartphone, 8X e 8X Max, che sono i due nuovi dispositivi dell’azienda Cinese caratterizzati da un bel […]

