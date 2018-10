Ho ucciso Tanina in palestra dopo la lezione perché questa storia non poteva

huffingtonpost

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Hoio, voleva raccontare a tutti di noi. L'ho ammazzata inlaper dirle checosì noncontinuare.Lo riporta Il Messaggero, Andrea De Filippi, 56enne ex ispettore di polizia e personal trainer di MariaMomilia è crollatooltre 8 ore di interrogatorio, confessando di avere buttato in un fosso la 39enne di Fiumicino, scomparsa da casa domenica poco prima di pranzo.Volevo troncare e ho detto basta. Lei non ne voleva sapere e ha minacciato di dirlo a Stefania, la mia compagna. Non ci ho più visto e ho avuto uno scatto d'ira e l'ho colpita.La donna,esser stata colpita alla testa con un peso da body building è rimasta agonizzante sul tatami della, immersa in una pozza di sangue che lo stesso Andrea ha provato a pulire. Era ancora viva, ed è lì che l'uomo l'ha ...