Haddad | Bolsonaro abbraccia il nazismo

JAIR BOLSONARO HA VINTO PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI IN BRASILE/ Ballottaggio con Haddad - le Borse ok : ELEZIONI presidenziali BRASILE: BOLSONARO sfiora il 50%. Ultime notizie e risultati: il candidato di estrema destra supera le aspettative dei sondaggi. Male Fernando Haddad, erede di Lula. (Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Brasile : Bolsonaro 46 - 2% - Haddad 28 - 9% - scrutinio al 98 - 75% : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Al via la Perugia-Assisi, attesi 25mila Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese Manovra, Def scommette su crescita ma da 2020 Iva torna a salire Salvini, la nostra è ...

Brasile - elezioni : Bolsonaro vince al primo turno. Ballottaggio con Haddad il 28 ottobre : Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, avvicindandosi al 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti. Il candidato di estrema destra, ex ...

Brasile : Bolsonaro 46 - 2% - Haddad 28 - 9% : ANSA, - SAN PAOLO, 8 OTT - Con il 98,75% dei voti scrutinati, Jair Bolsonaro , estrema destra, è ufficialmente il vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, con il 46,27% dei ...

Samba populista. Jair Bolsonaro stravince le elezioni in Brasile - stacca Fernando Haddad di 18 punti - ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentre Haddad si è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, ...

Anche il Brasile va a destra : Bolsonaro trionfa e stacca Haddad di 20 punti : San Paolo - Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per quasi 20 punti: affronterà il ballottaggio ...

Elezioni presidenziali in Brasile : Bolsonaro trionfa - stacca Haddad di 20 punti : Jair Bolsonaro ha trionfato oggi nel primo turno delle Elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio ...

Brasile al voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : ... proseguita con l'impeachment a Dilma Rousseff e l'arresto di Lula da Silva, potrà pure eleggere un presidente, ma difficilmente cambierà il modus operandi della politica brasiliana.

Brasile al voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : L’onda lunga della destra di Jair Bolsonaro cala sul Brasile, mentre il candidato di Lula da Silva Fernando Haddad prova disperatamente a rincorrere. Un esercito di 147 milioni di elettori si è recato alle urne in un clima durissimo che potrebbe diventare incandescente nell’eventuale ballottaggio a fine mese. Bolsonaro ha votato di prima mattina a ...

