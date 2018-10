Greta Van Fleet | gli ' eredi' dei Led Zeppelin arrivano per la prima volta in Italia

Blastingnews

: RT @AngelDevilRock: @GretaVanFleet: per la prima volta in Italia in concerto a febbraio - Jim_B60 : RT @AngelDevilRock: @GretaVanFleet: per la prima volta in Italia in concerto a febbraio - AngelDevilRock : @GretaVanFleet: per la prima volta in Italia in concerto a febbraio -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Negli Stati Uniti hanno affibbiato loro paragoni importanti, come quelli di nuovi Led: adesso iVanstanno per pubblicare il loro primo album Anthem of the Peaceful Army. Con il loro rock anni '70 ispirato agli anni d'oro del rock,finalmente in tour e toccheranno anche il nostro paese per un'unica data, il prossimo 24 febbraio all'Alcatraz di Milano. Nel 2019 la band iniziera' il tour mondiale in Australia, a Sydney, in to toccheranno la Nuova Zelanda, per poi arrivare in Europa: dopo la data di Barcellona sono attesi per il loro primo concertono e poi continueranno a suonare in Germania, Olanda, Francia, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda fino a marzo, e a maggio faranno ritorno negli Stati Uniti per prore il tour. Dopo l'annuncio del tourno dei Muse VIDEO e dei Toto, che suoneranno entrambi a Milano in estate, nel capoluogo ...