Gravidanza | che cos’è la sindrome feto-alcolica?

Roma - moglie picchiata perché incinta di una femmina : arrestato 30enne/ Pestata all’ottavo mese di Gravidanza : Roma, moglie picchiata perché incinta di una femmina: arrestato indiano. Ultime notizie, la donna è stata Pestata all’ottavo mese di gravidanza, ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:03:00 GMT)

Lorena Bianchetti è incinta : ‘Gravidanza inaspettata’ : La presentatrice Lorena Bianchetti è incinta a 44 anni, a dare la notizia è stata proprio lei al settimanale Chi di Alfonso Signorini."Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito) - ha detto la conduttrice di "A sua immagine" a Chi - io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un'emozione grandissima". La Bianchetti è ...

Salute - pertosse in Gravidanza : arriva il test che protegge mamma e feto : Un nuovo test, sviluppato dagli istituti di ricerca del centro clinico Altamedica di Roma, è in grado di individuare tutte le complicazioni più pericolose della pertosse in gravidanza e valutare l’opportuna protezione. Il medico può così sapere se la gestante è affetta da pertosse e quali soggetti siano da vaccinare, scongiurando il rischio per la gestante ed il neonato. “Il pregnancy complication test è un test multiplo in grado di ...

MEGHAN MARKLE/ Il look che conferma la Gravidanza : erede in arrivo per il Principe Harry? : MEGHAN MARKLE, il look sfoggiato accanto al marito Principe Harry nell'ultima uscita pubblica conferma la gravidanza? I rumors sulla dolce atteda della Duchessa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:32:00 GMT)

Kylie Jenner ha spiegato perché ha tenuto segreta la Gravidanza : Non aveva mai confermato di essere incinta The post Kylie Jenner ha spiegato perché ha tenuto segreta la gravidanza appeared first on News Mtv Italia.

Zanzare : dal “sangue dolce” che le attrae di più - all’alcol alla Gravidanza - ecco 9 miti da sfatare o confermare : Oltre ad essere considerate gli animali più letali sulla Terra, persino più degli squali, le Zanzare hanno anche la reputazione di essere il disturbo più seccante dell’estate. Per proteggersi, a volte usare un repellente non basta: utilizzare un ventilatore per tenere lontane le Zanzare a causa del movimento dell’aria è un consiglio che forse in pochi conoscono. ecco allora 9 miti e le relative verità su questi fastidiosissimi insetti. 1. Tutte ...