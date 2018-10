Grande Fratello Vip | Paola Di Benedetto confessa di aver sentito Francesco Monte prima

Grande Fratello Vip - Valerio Merola contro Maurizio Battista e Enrico Silvestrin : 'una coppia diabolica' : Eliminato al televoto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Valerio Merola è uscito dalla casa più spiata d'Italia lasciandosi dietro polemici strascichi con due ex coinquilini: Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin.Un rapporto, quello tra i tre, che potrebbe persino approdare in un'aula di tribunale, come confessato dal 'Merolone' al settimanale Spy. prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Valerio Merola contro Maurizio ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi scandalosa : 'Quella virilità che...' - il ragazzino che la fa sciogliere : La passione segreta di Eleonora Giorgi nella casa del Grande Fratello Vip si chiama Stefano Sala . L'attrice 64 anni ha confessato ai 'coetanei' Ivan Cattaneo e Lory Del Santo di provare più di un ...

Grande Fratello Vip 2018 - duro scontro tra Monte e la Salemi. Francesco : «Fammi il caz*o di piacere di non nominare più la mia ex» : Francesco Monte e Giulia Salemi - Grande Fratello Vip 2018 Doveva essere la coppia di questo Grande Fratello Vip 2018, eppure già scricchiola l’unione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, che in queste settimane sembrano aver instaurato un particolare feeling, sono stati al centro di un duro scontro in giardino, difronte a Fabio Basile, Lory Del Santo e le Donatella. Inizialmente nel mirino una frase della Salemi che a Monte pare ...

FRANCESCO MONTE/ Video - dopo la lite scoppia la pace con Giulia Salemi : "ho un fuoco..." (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE chiude con Giulia Salemi? dopo il chiarimento, scoppia un'altra pesante discussione tra i due. L'ex tronista sbotta: "con te non parlo più" (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Valerio Merola pronto a querelare Enrico Silvestrin. L’ex vj ha detto di lui : “Fa tanto il maestro di stile. Ha raccontato delle sue avventure erotiche con donne morte” : La tensione vissuta nella casa del Grande Fratello Vip tra Valerio Merola ed Enrico Silvestrin potrebbe arrivare in tribunale. Il playboy sarebbe pronto a querelare l’ex coinquilino dopo l’ultimo scontro avvenuto prima della sua eliminazione. A rivelarlo Lisa Fuso durante Pomeriggio 5: “Valerio Merola ha detto che lo querela, mi ha detto che lo denuncia per quello che ha detto. Ieri sera ero insieme a lui, siamo stati in ...

Grande Fratello Vip - sale la tensione : gli autori chiedono ai concorrenti critiche anonime : Il Grande Fratello Vip ha cercato di animare un po' la situazione all'interno della casa di Cinecitta', dato che i concorrenti di quest'anno non stanno brillando per personalita'. Le dinamiche che si sono venute a creare all'interno della casa sono a dir poco piatte e così gli autori hanno deciso di mettere un po' di pepe alla situazione, proponendo ai concorrenti di fare un gioco. Ognuno di loro, in forma anonima, doveva scrivere tre critiche ...

Grande Fratello Vip 3 | Puntata 12 ottobre 2018 | Daily | Diretta : Grande Fratello Vip 3 è in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Al timone del reality Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 sono: Andrea Mainardi, Benedetta ...

Grande Fratello Vip 2018 : fine di un idillio? Monte e Salemi ai ferri corti |VIDEO : Volano parole pesanti al Grande Fratello Vip 2018: Giulia Salemi e Francesco Monte hanno litigato nella notte e lui è sbottato: “Basta, ti giuro che non ti parlo più”. Ma vediamo di scoprire cosa è successo anche con dei contributi Video. Francesco Monte e Giulia Salemi lite furibonda al Grande Fratello Vip 2018 – ecco cosa è successo Il tutto è iniziato da una domanda della modella che non è andata giù all’ex tronista di Uomini e ...

Grande Fratello Vip – Giulia Salemi e Francesco Monte uno contro l’altro : scoppia la lite per il bacio e per Cecilia [VIDEO] : Dopo il bacio, scoppia la lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte: i due si piacciono ancora o è già finita? L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ promette di non parlare più alla giovane persiana Al Grande Fratello Vip 3 la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è già giunta al termine? Dopo il bacio scattato la scorsa notte i due hanno litigato ben due volte. La prima litigata è scoppiata proprio a causa della ...

Grande Fratello Vip - fan chiedono la squalifica di Ivan Cattaneo dopo le parole verso Elia : Scoppia la prima polemica social sul Grande Fratello Vip 3, complici una serie di dichiarazioni decisamente poco carine che sono state rilasciate in queste ore da Ivan Cattaneo nei confronti del modello Elia Fongaro, che hanno scatenato grandi agitazioni sui social, in particolar modo su Twitter. Gli spettatori del reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, sono sempre molto attenti nel seguire le avventure dei concorrenti in diretta 24 ore ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi litiga con Francesco Monte : "Non sono un chihuahua". Lui : "Attenta agli aggettivi" : Nonostante si parli insistentemente di un loro avvicinamento, non scorre del tutto buon sangue tra Giulia Salemi e Francesco Monte: nelle ultime ore l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 3 ha pubblicato un Instagram un video nel quale l'ex concorrente di Miss Italia e l'ex tronista discutono animatamente in giardino alla presenza degli altri concorrenti della casa.Ecco cosa dice Monte: Giulia, a parte che veramente questa me la ...

Grande Fratello Vip 3 : Giulia Provvedi aiuta la Salemi con Monte : Il rapporto tra Giulia Salemi e Francesco Monte si fa sempre più complicato al Grande Fratello Vip. Se inizialmente sembrava che tra la modella e l’ex tronista potesse nascere una storia d’amore, in queste ore i due ragazzi hanno litigato aspramente. Alcuni atteggiamenti e domande di Giulia non sarebbero stati graditi da Francesco Monte. L’ex di Cecilia Rodriguez ha manifestato immediatamente la sua delusione all’influencer che, dal canto suo, ...

Francesco Monte/ Video - duro sfogo contro Giulia Salemi : "con te non parlo più" (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte chiude con Giulia Salemi? Dopo il chiarimento, scoppia un'altra pesante discussione tra i due. L'ex tronista sbotta: "con te non parlo più" (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Giulia e Silvia Provvedi/ L’ex fidanzata di Corona ed Elia sempre più vicini (Grande Fratello Vip) : Giulia e Silvia Provvedi sempre più protagoniste nella casa del Grande Fratello Vip 2018: l'ex fidanzata di Corona sempre più vicina ad Elia Fongaro. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 07:17:00 GMT)