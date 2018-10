Grande Fratello Vip | Enrico Silvestrin | lo strazio della madre in diretta

Grande Fratello Vip - confessione da Barbara D'Urso : chi ha perso la testa per la Marchesa d'Aragona : Filippo Nardi ha confessato a Pomeriggio 5 di essersi innamorato di una concorrente del Grande Fratello Vip . Il nome, anche se Barbara D'Urso glielo ha subito chiesto, non lo ha fatto ma si capisce ...

Grande Fratello VIP 3 - Giulia Provvedi sente la mancanza del fidanzato : "Mi sento abbandonata" : Sono passate ormai 3 settimane dall'inizio del Grande Fratello VIP 3 anche per Giulia Provvedi, la bionda delle Donatella e per lei inizia a farsi sentire una mancanza importante, un appoggio esterno direttamente che possa farla sentire più tranquilla e non uno qualunque, bensì quella del suo ragazzo Pierluigi Gollini.Confidandosi con sua sorella, la ragazza in lacrime desidera ricevere segnali di presenza: Non c’è un segnale, niente…Lo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi su Stefano Sala : «Se avessi avuto 25 o 30 anni mi innamoravo» : Eleonora Giorgi “Se avessi avuto qui 25 o 30 anni, io di Stefano mi innamoravo”. Ivan Cattaneo l’aveva insinuato, Eleonora Giorgi l’ha confermato. Nel corso di un dialogo con il cantante e Lory Del Santo nella casa di Grande Fratello Vip, l’attrice bionda ha spiegato di non essere indifferente al fascino del modello Stefano Sala. “Mi innamoravo perché ha quelle caratteristiche di gentilezza ma nello stesso tempo di quella virilità che sa fare ...

Grande Fratello Vip 2018 : Cattaneo ci prova con Elia ma il velino lo rimbalza : Ivan Cattaneo Se Ivan Cattaneo sognava una storia d’amore con Elia Fongaro, forse è meglio che non si faccia troppe illusioni. Il modello, nelle ultime ore trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip, ha infatti preso le distanze dal cantante che, proprio ieri confidandosi con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, aveva parlato della forte attrazione nutrita verso di lui e dei momenti di tenerezza trascorsi insieme. L’idillio sembra però essersi ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin : il racconto straziante della madre : Enrico Silvestrin ha perso sua madre: il racconto al Grande Fratello Vip Enrico Silvestrin sta facendo un ottimo percorso al Grande Fratello Vip. Può piacere o non piacere, ma sicuramente sta prendendo questa esperienza televisiva come un modo per aprirsi, per scavare nel suo passato e farsi conoscere dalla gente per quello che è davvero. […] L'articolo Grande Fratello Vip, Enrico Silvestrin: il racconto straziante della madre proviene da ...

Grande Fratello Vip 2018 - Valerio Merola e la querela a Enrico Silvestrin : È amareggiato Valerio Merola dopo l’esclusione dal Grande Fratello Vip 2018, esperienza che per lui si è interrotta alla seconda puntata. “Sono stato tradito da chi credevo amico!” spiega a Spy nel numero in edicola venerdì 12 ottobre facendo riferimento alla nomination da parte di Maurizio Battista. Merola pensava di aver stretto un’amicizia con lui dal momento che si erano scambiati delle confidenze e avevano persino ...

Grande Fratello Vip - il chiarimento tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Dopo la lite, i due ragazzi hanno cercato di ritrovare l'armonia e capire i motivi di tanto improvviso astio.

Benedetta Mazza si racconta al Grande Fratello : “ho fatto una follia per Osvaldo” [FOTO] : 1/7 ...

Grande Fratello Vip - fan chiedono la squalifica di Ivan Cattaneo dopo le parole verso Elia : Scoppia la prima polemica social sul Grande Fratello Vip 3, complici una serie di dichiarazioni decisamente poco carine che sono state rilasciate in queste ore da Ivan Cattaneo nei confronti del modello Elia Fongaro, che hanno scatenato grandi agitazioni sui social, in particolar modo su Twitter. Gli spettatori del reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, sono sempre molto attenti nel re le avventure dei concorrenti in diretta 24 ore su 24 ...

GrandefratelloVip Francesco Monte litig furiosamente con Giulia Salemi per gelosia [VIDEO] : Al Grande Fratello iniziamo a vedere le prime liti di gelosia da parte di Francesco Monte nei confronti di Giulia Salemi Non sono giorni facili per la quasi-coppia che sta sbocciando nella Casa del Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte e Giulia Salemi infatti, dopo giorni di coccole e tenerezze, stanno riscontrando le prime divergenze caratteriali. Già oggi pomeriggio la giovane influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne avevano bisticciato ...

Grande Fratello Vip - Valerio Merola contro Maurizio Battista e Enrico Silvestrin : 'una coppia diabolica' : Eliminato al televoto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Valerio Merola è uscito dalla casa più spiata d'Italia lasciandosi dietro polemici strascichi con due ex coinquilini: Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin.Un rapporto, quello tra i tre, che potrebbe persino approdare in un'aula di tribunale, come confessato dal 'Merolone' al settimanale Spy. prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Valerio Merola contro Maurizio ...

Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto confessa di aver sentito Francesco Monte prima del via : Un amore durato quanto un gatto in tangenziale, quello tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte, 'ex' ai tempi dell'Isola dei Famosi. Una coppia scoppiata ancor prima di prendere piede, ma il rapporto tra i due è rimasto cordiale.A confessarlo la stessa Di Benedetto, dalle pagine del settimanale Mio.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Paola Di Benedetto confessa di aver sentito Francesco Monte prima del via pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi scandalosa : 'Quella virilità che...' - il ragazzino che la fa sciogliere : La passione segreta di Eleonora Giorgi nella casa del Grande Fratello Vip si chiama Stefano Sala . L'attrice 64 anni ha confessato ai 'coetanei' Ivan Cattaneo e Lory Del Santo di provare più di un ...

Grande Fratello Vip 2018 - duro scontro tra Monte e la Salemi. Francesco : «Fammi il caz*o di piacere di non nominare più la mia ex» : Francesco Monte e Giulia Salemi - Grande Fratello Vip 2018 Doveva essere la coppia di questo Grande Fratello Vip 2018, eppure già scricchiola l’unione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, che in queste settimane sembrano aver instaurato un particolare feeling, sono stati al centro di un duro scontro in giardino, difronte a Fabio Basile, Lory Del Santo e le Donatella. Inizialmente nel mirino una frase della Salemi che a Monte pare ...