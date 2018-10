Governo | «Alitalia compagnia di bandiera» E si fa avanti Fs Scontro Tria-Di Maio

Tria contro Di Maio : faida di Governo sulla manovra Alitalia : ... intervistato sull'argomento, ha risposto in maniera piccata: 'Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato'. Ciò nonostante pare che il ...

ALITALIA - DI MAIO : “NEWCO CON FS E MEF”/ Ultime notizie - Governo compatto : "soluzione entro ottobre" : ALITALIA, vertice Di MAIO-sindacati: "newco con Mef e Fs", la proposta del Governo. Ultime notizie, premier Conte: "ipotesi di biglietto unico treno-aereo". Ecco timing e offerte(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:27:00 GMT)

Alitalia - il piano del Governo : “Newco con Ferrovie e Mef per il rilancio” : Il vicepremier Di Maio ha spiegato il progetto per rilanciare la compagnia aerea: “Si potrebbe lavorare al biglietto unico...

Prende quota il piano Alitalia - il Governo vuole Gubitosi ad : ROMA Prende quota il piano Alitalia del governo. Lentamente, come in un puzzle complicato, i vari pezzi iniziano a comporsi. Prima c'è stata la scelta strategica, per certi versi molto rischiosa, di ...

Alitalia - il Governo sempre alla ricerca del partner guarda all'Asia. Ma la "soluzione" non sembra vicina : La "soluzione" per Alitalia non sarebbe ancora in dirittura d'arrivo. La conferma, indiretta, che la vicenda della ex Compagnia di bandiera non sia proprio in "acque portuali" sta nella "lettura" ...

Alitalia - piloti : risposte da Governo entro ottobre o sciopero : Roma, 2 ott., askanews, - Il Governo dia risposte per una soluzione alla crisi dell'Alitalia entro ottobre o sarà sciopero. Lo hanno annunciato i piloti e gli assistenti di volo dell'Alitalia riuniti ...

Alitalia - il Governo apre la porta a Boeing : Il problema è che 'se Boeing venderà aerei ad Alitalia, significa che sarà Alitalia a metterci i soldi e non viceversa', fa notare su Twitter Andrea Giuricin, docente di Economia dei Trasporti all'...

Autostrade - Ilva - Alitalia : le sfide grandi autunnali del Governo : Il puntello per l'esecutivo potrebbe venire dalla Cassa Depositi Prestiti in soccorso di Atlantia, delle acciaierie e dell'ex-compagnia di bandiera -

Piano del Governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una “new company” : Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L’idea è quella di una soluzione «tutta italiana», per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera. niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un Piano per avere il 100% del gruppo....

