Google rilascia i Live Albums per Google Foto e pubblica Settings Suggestions nel Play

Google festeggia i suoi 20 anni rilasciando tantissime novità : Era il lontano 4 settembre 1998 quando Google Inc. venne fondata da Larry Page e Sergey Brin, due giovani studenti della Stanford University, che avevano come sogno quello di creare un motore di ricerca capace di collegare e rendere disponibile tutto il contenuto del Web. Da allora Google ne ha fatta di strada ed il sogno dei due ragazzi si è avverato, essendo diventato il numero uno tra i motori di ricerca del Web. Il percorso però non è ...

Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano : rilasciato in Germania : Il primo paese del Vecchio Continente in cui Google Assistant "si apre" ai conducenti è la Germania, e ciò fa ben sperare per l'Italia L'articolo Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano: rilasciato in Germania proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le patch di sicurezza di settembre : ecco OTA e factory images per Pixel e Nexus : Google ha dato il via al rilascio delle patch di sicurezza di settembre. Si parte dagli Stati Uniti e, ovviamente, dai Nexus e dai Pixel supportati L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di settembre: ecco OTA e factory images per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.