Google Pixel 3 | nuovo cellulare Google 2019 Intelligenza artificiale al top Prezzi e

Google Pixel 3 supera bene un primo scratch test : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno un retro in vetro con una doppia finitura che, stando al primo scratch test, è più resistente del previsto.

Nascondere Il Notch Su Google Pixel 3 XL : Ecco la guida per Nascondere il Notch (la tacca) sui nuovi Google Pixel 3 XL. Come accedere al menù nascosto per disattivare il Notch su Google Pixel 3 XL Notch su Pixel 3 XL: eliminarlo è possibile. Ecco come Qualche giorno fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google […]

Nascondere Il Notch Su Google Pixel 3 : Ecco la guida per Nascondere il Notch (la tacca) sui nuovi Google Pixel 3. Come accedere al menù nascosto per disattivare il Notch su Google Pixel 3 Notch su Pixel 3 XL: eliminarlo è possibile. Ecco come Qualche giorno fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google Pixel 3. […]

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno nove cover con AR in Giappone : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL arriveranno anche in Giappone insieme ad una serie di cover disegnate da artisti locali e dotate di particolari esperienze AR.

Pillole di Google Pixel 3 : tutte le novità hardware e software minori : Scopriamo con un breve riassunto tutte le novità introdotte da Google in occasione della presentazione di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, hardware e software.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono prodotti da Foxconn : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non sono prodotti né da HTC né da LG: per la loro realizzazione Google si è affidata unicamente a Foxconn.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL garantito il supporto fino a ottobre 2021 con Android S : I nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno un supporto software di aggiornamenti al sistema operativo fino a ottobre 2021 con l’arrivo di Android S.Come molti di voi sanno già due giorni fa sono stati presentati i due nuovi smartphone top di gamma di Google, il Pixel 3 XL e il Pixel 3.Si tratta ovviamente di una soluzione destinata solamente agli utenti più esigenti considerato l’hardware utilizzato ma ...

Samsung prende in giro Google Pixel 3 XL e il suo enorme notch su Twitter : Samsung prende in giro Google Pixel 3 XL attraverso l'account Twitter della divisione mobile statunitense. Il produttore ha preso di mira in particolare il grande notch scelto da Big G per il suo top di gamma.

Niente Sblocco Facciale Su Google Pixel 3? : I Google Pixel 3 perdono la funzione di Sblocco col viso di Android. Google ha rimosso lo Sblocco Facciale con riconoscimento del volto/viso da Google Pixel 3 Riconoscimento e Sblocco Facciale su Google Pixel 3: il punto della situazione Un paio di giorni fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il […]

I Google Pixel 3 godono di prestazioni migliorate grazie al file system F2FS : Google ha deciso di rompere un po' gli schemi con questi suoi Pixel 3 optando per l'adozione del file system F2FS.

I Google Pixel 3 perdono la funzione di sblocco col viso di Android : Tra le novità dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL rispetto alle precedenti generazioni di smartphone del colosso di Mountain View vi è anche una "mancanza"

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL senza LED di notifica : addio ad un'altra pietra miliare degli smartphone? : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non hanno il LED di notifica: se ne va un'altra pietra miliare degli smartphone, e arriva un'altra scelta discutibile sui nuovi dispositivi di Google.

Google Pixel 3 XL Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Google Pixel 3 XL è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Google Pixel 3 XL Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Google Pixel 3 XL? Stai pensando di Comprare Google Pixel 3 XL? In […]