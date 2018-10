Google non ha mai pronunciato la parola “Android” nel suo evento del 9 ottobre

Google Plus chiude : 500.000 account esposti - Google non vuole ingerenze : Google come Facebook, nasconde la violazione dei dati dell’utente di Google Plus, in parte a causa del timore che ciò comportasse un controllo regolamentare e causasse danni alla reputazione, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Come parte della sua risposta all’incidente, lunedì l’unità di Alphabet Inc. ha annunciato un ampio set di misure sulla privacy dei dati che includono la disattivazione permanente di tutte ...

Pixel 3 - l’assistente di Google che risponde al telefono non arriverà in Italia : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’evento che si è tenuto ieri a New York, Google ha presentato al mondo i suoi ultimi smarpthone, Pixel 3 e Pixel 3 XL. Di motivi per gioire l’Italia ne ha abbastanza: i gadget arriveranno in tutte le colorazioni e soprattutto in entrambe le dimensioni, dopo che l’anno scorso era approdato solo il più grande. Eppure in Italia non arriveranno due delle caratteristiche più interessanti dei nuovi ...

Non solo Pixel 3 : ecco le novità Google che non arriveranno in Italia : Google Home HubGoogle Home HubGoogle Home HubGoogle Home HubPixel SlatePixel SlatePixel SlatePixel SlateI nuovi smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL non sono stati gli unici protagonisti dell’evento tenuto ieri da Google per presentare al mondo i suoi ultimi gadget. Oltre ai telefoni che arriveranno in Italia il 2 novembre (ma che si possono già preordinare online) la casa di Mountain View ha annunciato l’esistenza di gadget che però non ...

Google si ritira da bando del Pentagono da dieci miliardi : “Non rispetta i nostri principi sull’intelligenza artificiale” : “Non possiamo essere sicuri che il progetto rispetterà i nostri principi sull’intelligenza artificiale“. Con questa motivazione Google si è chiamata fuori da Jedi (Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud), un bando del Pentagono da 10 miliardi di dollari per lo sviluppo di un cloud commerciale in grado di contenere tutti i dati della Difesa statunitense. Il codice etico della compagnia, infatti, vieta l’implicazione ...

Le novità di Google - tutto quello che non arriverà in Italia : Svelati i nuovi telefoni, per il momento non vedremo due delle più succose novità: il 2-in-1 Pixel Slate e l’evoluzione dell’ecosistema casalingo, Google Home Hub

Google Plus chiude : 500.000 account esposti - Google non vuole ingerenze : Google come Facebook, nasconde la violazione dei dati dell’utente di Google Plus, in parte a causa del timore che ciò comportasse un controllo regolamentare e causasse danni alla reputazione, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Come parte della sua risposta all’incidente, lunedì l’unità di Alphabet Inc. ha annunciato un ampio set di misure sulla privacy dei dati che includono la disattivazione permanente di tutte ...

Cosa non ha funzionato con Google Plus? : Google ha ufficialmente chiuso Google Plus. L’annunciata chiusura è motivata principalmente da una falla nella sicurezza che, per oltre tre anni, avrebbe esposto migliaia di utenti a potenziali attacchi e furti di dati. La sensazione generale è però che qualCosa sia andato storto da tempo con Google Plus. Ma che Cosa? Breve storia di Google Plus Google Plus nasce a giugno del 2011 – con il classico approccio di Google che apre solo a pochi ...

Chiude Google Plus - 3 motivi per cui non non ha mai veramente funzionato : 1. RICORDA CHE INTERNET È PERMANENTE 2. SELEZIONA LE AMICIZIE3. SII CAUTO COI LINK ESTERNI4. CONTROLLA IL SETTING PRIVACY5. CONSIDERA I COLLEGAMENTI FRA I SOCIAL 6. NON RIVELARE INFORMAZIONI PERSONALI7. SPEGNI LA FUNZIONE GPS DELLO SMARTPHONE8. DISABILITA L'ACCESSO AUTOMATICO9. CAMBIA FREQUENTEMENTE LE PASSWORD10. CHIUDI GLI ACCOUNT INUTILIZZATIDopo l’inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal sulla privacy violata di oltre 500mila ...

Presentazioni Google si arricchisce dei sottotitoli per non udenti : Il team di Google annuncia con un post sul blog un'altra novità dedicata agli utenti con disabilità e studiata per migliorare la loro vita di tutti i giorni L'articolo Presentazioni Google si arricchisce dei sottotitoli per non udenti proviene da TuttoAndroid.

Google non partecipa bando Difesa Usa : 4.52 Google si ritira dalla gara per il cloud computing del dipartimento della Difesa Usa, lanciata a luglio per la realizzazione della Joint Enterprise Defense Infrastrutture (Jedi). Si tratta di una maxi commessa da 10 mld di dollari.Un portavoce di Google ha detto che la società "non parteciperà alla gara per il contratto Jedi" perché non certa sia in linea con i suoi principi guida e perché alcune parti del contratto "sono fuori dal campo ...

Falla nella privacy del social di Google : «L’azienda sapeva ma non l’ha rivelato» : Un bug di Google+ scoperto nel mese di marzo avrebbe messo a rischio per anni i dati privati degli account di 500mila utenti ma la società ha deciso di non rivelarlo dopo aver constatato che i dati non sarebbero stati sottratti. La notizia diffusa Wall Street Journal

Google : Wsj - esposti dati utenti ma non lo ha comunicato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

App Non Installata Android? Disattiva Google Play Protect : Quando provi a installare un programma o un’app APK su Android compare l’errore “App non Installata”? Disattiva Google Play Protect per risolvere il problema Disattivare Google Play Protect Android per installare app in formato APK Questo pomeriggio stavo installando un normalissimo file APK manualmente sul mio smartphone Android, ma, durante il processo di installazione, mi sono […]

App Non Installata Android? Disattiva Google Play Protect : Quando provi a installare un programma o un’app APK su Android compare l’errore “App non Installata”? Disattiva Google Play Protect per risolvere il problema Disattivare Google Play Protect Android per installare app in formato APK Questo pomeriggio stavo installando un normalissimo file APK manualmente sul mio smartphone Android, ma, durante il processo di installazione, mi sono […]