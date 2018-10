Google+ chiude | Ecco la guida per Cancellarsi definitivamente

Google+ chiuderà - messi a rischio i dati di 500 mila utenti : Dopo la vicenda Facebook e Cambridge Analytica, tocca a Google essere accusata di aver messo a rischio la privacy degli utenti del suo social network, Google+. Lunedì scorso, Big G ha annunciato che un bug leggi di più...

Addio Google+ : il social network chiuderà per sempre - ecco quando : Depone le armi Google+: dopo 7 anni di onorata carriera, il social network di Big G dirà Addio per sempre alla scena, per via di una grava falla di sicurezza che potrebbe mettere a rischio la privacy di migliaia di utenti, ed anche dello scarso interesse dimostrato dal pubblico. Il colosso di Mountain View ha reso nota la decisione nelle scorse ore, direttamente sul proprio blog. La vulnerabilità di cui sopra vi parlavamo è stata riscontrata ...

Google ha annunciato che chiuderà Google+ : Google ha annunciato che chiuderà Google+, il suo social network, dopo avere scoperto che a causa di un difetto nel software i dati di 500mila utenti del servizio sono rimasti accessibili ad hacker e programmatori per tre anni. Inizialmente Google The post Google ha annunciato che chiuderà Google+ appeared first on Il Post.