Gommone con 70 persone in avaria a Lampedusa Mare Jonio chiama la Guardia Costiera | che

Brindisi - Gommone in fuga con più di 500 kg di marijuana : l’inseguimento della Guardia di finanza. Due arresti : Un gommone carico di droga è stato sequestrato dalle unità navali della Guardia di finanza al largo di Brindisi , nel canale d’Otranto, durante la quotidiana attività di pattugliamento: due scafisti sono stati arrestati e oltre mezza tonnellata di marijuana è stata sequestrata. Gli scafisti, di origine albanese, di 32 e 27 anni, quando hanno visto le imbarcazioni della Gdf hanno provato a fuggire e hanno gettato parte del carico in mare. ...

Reggio Calabria - incontro ravvicinato con due squali sul Gommone nelle acque di Favazzina [VIDEO] : Continuano gli avvistamenti di squali nelle acque dello Stretto di Messina e del basso Tirreno. Altri video dalla Costa Viola ( Reggio Calabria ) e precisamente da Favazzina , tra Scilla e Bagnara, dove possiamo ammirare un incontro ravvicinato con un bellissimo esemplare di Squalo e alcuni vacanzieri a bordo di un gommone . Gli squali in questa zona sono di casa, tanto che persino la BBC è stata nello Stretto di Messina per realizzare un ...

Migranti - altri 100 arrivi a Lampedusa. La Tunisia ferma 9 jihadisti diretti in Italia. Alert per un Gommone con 150 a bordo che non si trova : Undici tunisini si rifiutano di salire sull'Aquarius e arrivano a Lampedusa con una motovedetta. altri 114 soccorsi da Malta. Le autorità tunisine fermano 15 persone in procinto di imbarcarsi