Gomez | ' Il primo podio non si scorda mai'

Atalanta - contro il Copenhagen torna il Papu Gomez dal primo minuto : L’Atalanta si prepara alla sfida europea contro il Copenhagen, match che può già essere considerato il più importante della stagione. Dopo lo 0-0 dell’andata, ai nerazzurri occorrerà mettere in campo una super prestazione per superare i danesi e conquistare la fase a gironi dell’Europa League. Per la banda allenata da Gasperini, reduce dal pareggio pirotecnico dell’Olimpico contro la Roma, sarà importante trovare la ...