Golf – Open d’Italia Disabili | lo svedese Joakim Bjorkman si conferma campione

Golf - Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme : leader lo svedese Joakim Bjorkman : La partnership tra Federazione Italiana Golf e Sanofi Genzyme proseguirà anche per la prossima edizione del torneo Passione, impegno e determinazione, la prima giornata dell’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme ha offerto grandi emozioni, dimostrando che il Golf è uno sport per tutti. Un evento dal forte impatto sociale che anche per il 2019 avrà il supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty ...

Golf : l’Open d’Italia 2019 si giocherà all’Olgiata Golf Club di Roma : Sarà l’Olgiata Golf Club di Roma ad ospitare l’Open d’Italia 2019. Il torneo si disputerà dal 10 al 13 ottobre e sarà nuovamente inserito nelle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi da 7 milioni di dollari, che verrà conservato fino al 2027. Dopo quattro anni consecutivi in Lombardia, l’Open d’Italia si trasferisce per la sua 76esima edizione nel Lazio in virtù del progetto Ryder Cup 2022, che si ...

Golf – L’Open d’Italia 2019 si disputerà all’Olgiata Golf Club di Roma : ecco tutte le novità : L’Open d’Italia 2019 si giocherà all’Olgiata Golf Club di Roma. La 76ª edizione si svolgerà dal 10 al 13 ottobre. Il torneo, con montepremi da 7 milioni di dollari, farà nuovamente parte delle Rolex Series dell’European Tour Nel 2019 L’Open d’Italia si disputerà sul percorso dell’Olgiata Golf Club a Roma. Si giocherà tra un anno esatto: dal 10 al 13 ottobre. Il torneo, giunto alla 76esima edizione, verrà nuovamente inserito ...

Golf – Al Gc Crema Resort l’Open d’Italia per disabili : Il Golf per l’inclusione: al GC Crema Sport l’Open d’Italia disabili-Sanofi Genzyme. Dall’11 al 12 ottobre in gara Golfisti paralimpici provenienti da numerose nazioni, per un torneo che abbina l’aspetto sportivo alla finalità sociale Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. l’Open d’Italia disabili – Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brandt Snedeker guida la leaderboard del Safeway Open ad un round dal termine : Pochi giorni dopo la sbornia della Ryder Cup il Golf internazionale ricomincia il suo percorso naturale con il Safeway Open 2019 (montepremi 6,4 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti) vede al comando Brandt Snedeker con lo score di -16 (200 colpi). Quando manca ormai solo un round al termine lo statunitense vanta ben 3 lunghezze di ...

Golf - PGA Tour : al Safeway Open c’è Sepp Straka al comando seguito da Chase Wright e Phil Mickelson : Si è concluso nella notte il primo giro del Safeway Open, torneo del PGA Tour che si gioca sul North Course del Silverado Country Club, nella contea di Napa in California. Si è portato al comando l’austriaco Sepp Straka, capace di girare in 63 colpi, frutto di nove birdie. L’austriaco, che proviene dal Web.com Tour, ha sorpreso davvero tutti, dal momento che non lo si può certo definire un frequentatore abituale del circuito ...

Ryder Cup 2018 : il percorso del Le Golf National di Parigi e le 18 buche ai raggi X. Si gira sul percorso dell’Open di Francia : Il Le Golf National di Parigi (o meglio, del sobborgo a sud-ovest della capitale francese di Saint-Quentin-en-Yvelines), si avvia a ospitare per la prima volta la Ryder Cup, Il percorso, per gli appassionati di Golf, è familiare, perché ha ospitato tutte le edizioni dell’Open di Francia tranne due dal 1991 a oggi. Il percorso, nel frattempo, qualche modifica l’ha subita: andiamo perciò a vedere com’è oggi il par 72 su cui si ...

Golf – Abruzzo Open : strepitoso bis di Guido Migliozzi : Italian Pro Tour: bis di Guido Migliozzi nell’Abruzzo Open. L’azzurro ha siglato la 28ª vittoria italiana in campo internazionale. Eguagliato il record di successi in una stagione stabilito nel 2009 Guido Migliozzi ha vinto con 195 (67 63 65,-18) l’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultima tappa del 2018 dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. mantenendo il titolo conquistato lo scorso anno. ...

Golf - European Tour 2018 : al Portugal Open Renato Paratore è quinto dopo due giri. Fisher - Herbert e Pepperell insieme al comando : Si è concluso da poco il secondo giro del Portugal Open, in corso di svolgimento sul par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura. Nell’ultima prova dell’European Tour che precede la Ryder Cup sono tre i giocatori al comando: gli inglese Oliver Fisher ed Eddie Pepperell hanno raggiunto a -12 l’australiano Lucas Herbert. Particolarmente spettacolare è stata la prova di Fisher, che dopo aver effettuato un primo giro ...

Golf – Abruzzo Open : il francese Elissalde mantiene il comando - Guido Migliozzi insegue a due colpi di distanza : Ad un giro dal termine dell’Abruzzo Open, Migliozzi ed Hesbois inseguono il leader francese Elissalde Il francese Paul Elissalde (128 – 62 66, -14) ha mantenuto il comando con due colpi di vantaggio sulla coppia che insegue al secondo posto composta da Guido Migliozzi, campione in carica, e dal belga Kevin Hesbois con 130 (-12) a un giro dal termine dell’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca ...