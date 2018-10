Nations League – Polonia-Italia - Gli azzurri si giocano tutto : le quote e i pronostici di William Hill : Gli azzurri si giocano il tutto per tutto per rimanere tra le grandi: i pronostici di William Hill per Polonia-Italia Domenica sarà il giorno di Polonia-Italia: occhi puntati sugli azzurri, accompagnati dalle quote di William Hill. Il bookmaker, in gioco dal 1934, è pronto a dare il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Prosegue la Nations League, che per gli azzurri non è iniziata particolarmente ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : gli italiani pronti a splendere. Da Zaytsev a Juantorena - da Giannelli a Vettori : Gli azzurri da osservare : Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ci terrà compagnia fino a maggio con regular season e playoff. Si preannuncia grande spettacolo visti i tanti campioni che arricchiscono le 14 squadre iscritte, tanti stranieri pronti a incantare i tifosi ma anche diversi italiani da tenere in seria considerazione in ottica Nazionale. Ivan Zaytsev ripartirà da Modena dove giocherà ...

Nations League - Polonia-Italia : gli avversari deGli azzurri ai raggi X : Domenica alle 20:45 allo Stadion Slaski di Cracovia si disputerà Polonia-Italia, match valido per la 4a giornata di Nations League. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere, mentre il Portogallo, forte delle due vittorie contro le avversarie nel girone, viaggia verso i playoff. Andiamo ad analizzare i polacchi ai raggi X. Il modulo utilizzato dal tecnico Brzeczek è un classico 4-4-2 molto solido e in grado di sfruttare ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti Gli azzurri in gara : oggi venerdì 12 ottobre è in programma la quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi venerdì 12 ottobre alle ...

Skeleton - Gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro a Lillehammer per otto giorni di discese : La squadra di Skeleton a Lillehammer per otto giorni di discese sul ghiaccio Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per il primo raduno sul ghiaccio della squadra di Skeleton che si tiene sulla pista norvegese di Lillehammer da domenica 14 ottobre a lunedì 22 ottobre. Si tratta di Manuel Schwaerzer, Elena Scarpellini, Valentina Margaglio e Alessia Crippa. Il primo appuntamento agonistico dell’annata 2018/19 è ...

Karate - Premier League 2018 : a Tokyo l’ultima tappa stagionale. Gli azzurri vogliono confermarsi ai vertici : Questo fine settimana a Tokyo si svolgerà l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Sarà il secondo appuntamento, dopo quello di Berlino, ad assegnare punti per il ranking olimpico e inoltre avrà ancora maggiore importanza perché rappresenterà anche l’ultimo test in vista dei Mondiali di Madrid, che si svolgeranno dal 6 all’11 novembre. L’Italia è stata grande protagonista a Berlino, conquistando otto podi e proverà a ripetersi ...

Vela – Giochi Olimpici giovanili : Gli azzurri in lizza per le medaglie : Agli Youth Olympic Games di Buenos Aires Sofia Tomasono sale al secondo posto nei kiteboard femminili, Nicolò Renna sempre secondo nei T293 e Giorgia Speciali consolida il primo posto nei T293 Il quarto giorno di regate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires ha visto regatare tutte le classi presenti. Ieri doveva essere il giorno di riserva per i Techno 293 Plus ma gli organizzatori hanno deciso di farli gareggiare per recuperare le ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti Gli azzurri in gara : oggi giovedì 11 ottobre è in programma la quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi giovedì 11 ottobre alle ...

Italia-Ucraina 1-1 - Gli azzurri non sanno più vincere : La nazionale gioca bene ma non riesce a gestire il vantaggio. Per Mancini c'è ancora tanto lavoro da fare

Italia Ucraina 1 1 / LE PAGELLE Bernardeschi illude Gli azzurri : Italia Ucraina: FINALE 1 1 Marcatori: 10 s.t. Bernardeschi , I, ; 17 s.t. Malinovskyi , U, L'Italia pareggia 1-1 un match davvero ben giocato . Agli azzurri è mancata solo la freddezza negli ultimi ...

Calcio - Italia-Ucraina 1-1 : Gli azzurri rimandano ancora la vittoria. Non basta la rete fortunosa di Bernardeschi : L’Italia non sa davvero più vincere. La nazionale di Roberto Mancini non va oltre l’1-1 nell’amichevole di Genova contro l’Ucraina. Per 60 minuti si è anche vista una buona prestazione degli azzurri, che avevano trovato in maniera fortunosa il vantaggio con Bernardeschi. Successivamente è arrivato il pareggio dell’Ucraina con Malinovskiy. A fine partita anche qualche fischio per gli azzurri, che nell’ultima ...

Diretta/ Italia-Ucraina (risultato finale 1-1) streaming video Rai : Gli azzurri si accontentano del pari : Diretta Italia Ucraina streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che stasera si gioca a Marassi (10 ottobre)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:37:00 GMT)

Italia-Ucraina : Bernardeschi porta in vantaggio Gli azzurri - ma che papera Pyatov [VIDEO] : Bernardeschi ha portato in vantaggio la Nazionale italiana con la netta complicità del portiere ucraino Pyatov Andriy Pyatov è stato lo sfortunato protagonista della rete del vantaggio italiano nell’amichevole contro l’Ucraina. L’Italia si è portata avanti grazie ad un tiro di Bernardeschi sì potente, ma assolutamente parabile da Pyatov, il quale è intervenuto goffamente infilandosi il pallone in rete praticamente da ...

DIRETTA/ Italia-Ucraina (risultato live 0-0) streaming video Rai : Gli azzurri ci provano ma il gol non arriva : DIRETTA Italia Ucraina streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che stasera si gioca a Marassi (10 ottobre)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:27:00 GMT)