Giuseppe Conte | l' amico che lo mette in imbarazzo | disastro grillino dentro Bankitalia

Giuseppe Conte smonta ‘falsità e diffamazioni’ di Repubblica : La compostezza istituzionale e la signorile educazione mostrate in questi mesi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembrano essere andate a farsi benedire, anche se solo per un breve lasso di tempo. Il motivo scatenante della rabbia del premier del governo M5S-Lega sono le accuse formulate nello scorso fine settimana dal quotidiano Repubblica circa un suo presunto conflitto di interessi durante un concorso del 2002, dopo il quale Conte ...

Cosa ha scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio aveva un rapporto professionale con il professore che lo esaminò al concorso da ordinario, nel 2002, Cosa che oggi sarebbe irregolare The post Cosa ha scoperto Repubblica sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte : “Concorso vinto senza violare la legge. Le accuse di conflitto d’interessi sono false e diffamatorie” : Il professor Guido Alpa non è il suo maestro. E il concorso dell’università di Caserta è stato vinto in modo lecito. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera a Repubblica, che aveva accusato il premier di un potenziale conflitto d’interessi. Tra i commissari d’esame del concorso vinto da Conte nel 2002 c’era Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima il futuro premier in qualità di avvocato ...

Giuseppe Conte - nuovo caso su un concorso universitario. Pd : “Chiarisca in Aula sul conflitto di interessi” : Un potenziale conflitto di interessi dietro il concorso da professore ordinario all’università di Caserta vinto dal premier Giuseppe Conte nel 2002. A darne conto è Repubblica, che racconta come tra i commissari d’esame ci fosse Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima Conte in qualità di avvocato del Garante della privacy aveva firmato un ricorso contro la Rai. I senatori del Pd hanno chiesto al premier di riferire in ...

Rocco Casalino è sparito - l'indiscrezione : Giuseppe Conte lo ha messo a riposo forzato : Ma che fine ha fatto Rocco Casalino ? Il portavoce del premier, Giuseppe Conte , e leader della comunicazione grillina dopo l'audio con minacce ai tecnici del Mef e la gaffe sul Ponte Morandi è ...

Giuseppe Conte e il governo delle buone intenzioni : L’Europa ci boccia la manovra e ci dà degli xenofobi. È prevedibile che il premier putativo venga attivato (è il suo unico vero ruolo) per rassicurare-il-Paese-Popolo con il suo collaudato repertorio di ovvietà sulle buone intenzioni del governo. Più si avanza – danzando sui tweet – verso il default, più Giuseppe Conte ricorda Mahmoud Al Sahaf , il ministro dell’Informazione di Saddam che in diretta sulla Cnn rassicurava ...

Giuseppe Conte - la bomba di fango nella settimana più dura per Lega e M5s : 'Come è diventato professore' : bomba di fango su Giuseppe Conte , nei giorni più delicati per il governo di Lega e M5s . Dalle pagine di Repubblica arriva un affondo piuttosto imbarazzante sul premier: si parla di 'un concorso tra ...

Manovra - Giuseppe Conte : "L’obiettivo è far scendere il debito grazie alla crescita economica" : A meno di 24 ore dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e dopo le repliche di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto per tranquillizzare Sergio Mattarella e i cittadini che hanno più di qualche dubbio sulla Manovra finanziaria.Conte, nel corso di un'intervista al Corriere Della Sera, ha spiegato di non aver visto nulla di male nell'esultanza del Movimento 5 Stelle - ...

Giuseppe Conte : “Niente scontri con la Ue - questa manovra ridà dignità agli italiani” : Il Presidente del Consiglio difende la manovra e nega che vi siano stati scontri interni all'esecutivo: "Abbiamo sempre chiesto al ministro Tria di presentare varie alternative e di tener conto di molteplici variabili. Quella che è prevalsa alla fine, all’esito di attente meditazioni, è una manovra frutto di un lavoro collettivo e pienamente condiviso. Lo dimostra il fatto che siamo giunti alla deliberazione finale senza litigi o ...

Manovra - Giuseppe Conte : "L’obiettivo è far scendere il debito grazie alla crescita" : A meno di 24 ore dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e dopo le repliche di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto per tranquillizzare Sergio Mattarella e i cittadini che hanno più di qualche dubbio sulla Manovra finanziaria.Conte, nel corso di un'intervista al Corriere Della Sera, ha spiegato di non aver visto nulla di male nell'esultanza del Movimento 5 Stelle - ...

Giuseppe Conte - la tempesta dopo la manovra : la clamorosa indiscrezione sulle dimissioni : Crisi scampata? No, forse solo rimandata. Nonostante le rassicurazioni incrociate, pare che i giorni di Giovanni Tria come ministro dell'Economia siano contati. Giovedì sera, pochi minuti dopo l'annuncio del Def con deficit al 2,4% , si sparge la voce delle sue dimissioni rientrate solo per effetto di una telefonata con il presidente ...

Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini/ Video Instagram - deputato Forza Italia sosia del premier : Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini. Video su Instagram, il deputato Forza Italia diventa sosia del premier del Movimento 5 Stelle, ironia social (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Il deputato di Forza Italia con parrucca e trucco : “Salve - sono Giuseppe Conte”. L’imitazione (inquietante) su Instagram : Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, ha pubblicato un video su Instagram in cui imita il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con tanto di trucco e parrucca. “Col governo del cambiamento il peggio deve ancora arrivare” dice un Baldelli piuttosto irriconoscibile. L'articolo Il deputato di Forza Italia con parrucca e trucco: “Salve, sono Giuseppe Conte”. L’imitazione (inquietante) su Instagram proviene da ...

Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto alla Sapienza : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto di professore all’università La Sapienza di Roma. Della sua partecipazione al concorso si era parlato molto nelle ultime settimane, con un certo clamore: non solo The post Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto alla Sapienza appeared first on Il Post.